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健康 > 心理精神

健康網》看見鹹酥雞、麵包就想買？研究授1招 實測有效

2025/05/15 13:01

研究指出，當人們看見高油炸、精製澱粉食物而嘴饞時，只要聞超過2分鐘，嘴饞的感覺就會下降，反而傾向選擇健康食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，當人們看見高油炸、精製澱粉食物而嘴饞時，只要聞超過2分鐘，嘴饞的感覺就會下降，反而傾向選擇健康食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾經路過鹹酥雞攤、麵包店，一聞到香味就忍不住掏錢買？別擔心，此情況有解！營養師高敏敏引述美國南佛羅里達大學的研究指出，當人們看見高油炸、精製澱粉食物而嘴饞時，只要聞超過2分鐘，嘴饞的感覺就會下降，反而會選擇健康食物。

高敏敏在臉書專頁分享，飲食購物有分2類型，衝動型的人很可能會順應嘴饞的感覺而吃下滿滿熱量及油脂，導致體脂肪飆高、身材失守；冷靜型的人較能避免吃下高油食物。其中的秘訣就在「先聞味道2分鐘」，這麼做可以降低飢餓感。

高敏敏分享，飲食購物分2類型，衝動型者很可能會順應嘴饞的感覺而吃下滿滿熱量及油脂；冷靜型者較容易避免此情況；示意圖。（資料照）

高敏敏分享，飲食購物分2類型，衝動型者很可能會順應嘴饞的感覺而吃下滿滿熱量及油脂；冷靜型者較容易避免此情況；示意圖。（資料照）

研究顯示，當人們聞食物味道超過2分鐘，嘴饞的感覺就會變弱，反而更傾向選擇健康食物；但如果只聞幾秒鐘（甚至30秒），大腦會更渴望眼前的食物，激發人們衝動購買。也就是說，聞食物味道的時間長短，會影響我們的食慾、對食物的選擇。

舉例來說，研究人員在學校餐廳、超市放了炸物披薩和天然水果，結果受試者在裡面待超過2分鐘，聞到很多炸物味道的人，之後反而選擇天然食材；相反的，一直聞到天然水果味道的人，反而會想吃炸物。

高敏敏笑說，下次聞到鹹酥雞飄來陣陣香味時，不妨站在門口聞香2分鐘，說不定真的會減少對高油脂食物的渴望喔！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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