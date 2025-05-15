健康網》缺鐵不只有貧血 腦霧、易怒、愛吃冰都是症狀

研究顯示，缺鐵的人比想像中還多，除非出現缺鐵症狀（認知功能障礙、疲累、頭暈、異食癖等）、已經貧血或有高風險因子者，才需要接受檢查；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到人們補充維生素B、C、D，事實上，缺鐵的人比想像中多。耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《 JAMA 2025最新回顧文章》指出，缺鐵影響全球20億人，美國也超過10%的成人缺鐵。但不是每個人都需要篩檢，當出現缺鐵症狀，例如，認知功能障礙、頭暈、異食癖、已經貧血，或有高風險因子者等才需要接受檢查。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文說明，鐵在人體內負責製作血紅素（攜氧氣）、製造肌蛋白、細胞功能運作（粒腺體及神經傳導物質），來源有紅肉、家禽肉及海鮮的血基質鐵，也是最易吸收的形式；非血基質鐵則包含豆類、深綠葉菜等蔬菜、強化麥片。

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缺鐵症狀

●認知功能障礙：腦霧、注意力不集中

●情緒變化：易怒、憂鬱

●疲累、頭暈、運動不耐、心衰竭惡化

●不寧腿症候群

●異食癖：渴望非食物物質，如冰塊

●嚴重時貧血。

缺鐵性貧血診斷標準

●鐵蛋白（ferritin ）< 30 ng/mL

●鐵蛋白飽和度（TSAT）< 20%（因發炎時ferritin 會上升而不準）

●血色素（Hb）：<12（女）；<13（男）

缺鐵3常見原因

●出血增加：月經、懷孕、腸胃道出血、長期使用NSAID止痛藥

●吸收不良：萎縮性胃炎、乳糜瀉、減重手術

●慢性發炎：慢性腎病、癌症、心衰竭

缺鐵時用飲食取代口服鐵劑？

曾家承提醒，當檢查缺鐵時，鐵不足量已達1000毫克，加上每天1-5毫克的需求，已無法單靠飲食補回去。加上許多人以為缺鐵只要「多吃紅肉」補回其實是錯的，一個經典案例：抽血發現缺鐵性貧血，發現是腸胃出血，大腸鏡看到大腸息肉，切片結果是大腸癌。因此，找出缺鐵原因是相當重要的步驟。

誰需要篩檢是否缺鐵

●任何有缺鐵症狀者

●貧血、紅血球過小

●危險因子：月經量過多、心衰竭、慢性腎病、發炎性腸道疾病、癌症或減重手術者



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