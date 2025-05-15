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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》輸卵管阻塞斷懷孕路？ 重建手術增8成成功率

2025/05/15 10:10

一旦輸卵管出現阻塞，精卵無法結合，自然懷孕機率大幅下降。醫師建議可以做輸卵管重建手術，增加懷孕成功率；圖為情境照。（圖取自freepik）

一旦輸卵管出現阻塞，精卵無法結合，自然懷孕機率大幅下降。醫師建議可以做輸卵管重建手術，增加懷孕成功率；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕輸卵管在女性生育中扮演重要角色，負責接住卵巢排出的卵子，並讓卵子與精蟲在此相遇完成受精。一旦輸卵管出現阻塞，精卵無法結合，自然懷孕機率必然大幅下降。醫師建議做輸卵管重建手術，透過腹腔鏡手術輸通阻塞的管線，可增加自然懷孕的成功率6到8成。

美迪大直婦產科診所婦產科醫師杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」指出，輸卵管阻塞有很多原因，大部分跟骨盆腔沾黏有關，可能是子宮內膜異位導致沾黏，也有可能是過去骨盆腔發炎造成沾黏。一旦輸卵管被沾黏拉扯、扭曲，或是官腔內被堵住，路就被封住了，常常同時看到輸卵管腫起來、水腫的問題。

杜依儒說，檢查輸卵管阻塞主要是輸卵管攝影（HSG），利用X光與顯影劑，可以看到輸卵管有沒有扭曲、堵塞。如果還希望自然懷孕，可考慮做輸卵管重建手術。利用腹腔鏡，直接用鏡頭進去腹腔鏡看清楚，除了查看外觀是否有沾黏，也能測試輸卵管通水檢查，看看是不是通暢。

杜依儒說明，對於還希望自然懷孕的人，透過腹腔鏡手術（無論是沾黏分離還是再植入），都還有機會重建輸卵管功能。

兩種輸卵管重建手術

腹腔鏡沾黏分離＋輸卵管整形

因為沾黏扭曲造成的輸卵管阻塞，就把沾黏分離、重整輸卵管，並且打開輸卵管開口。

腹腔鏡輸卵管再植入手術

如果是管腔內阻塞（大部分在靠近子宮側），就把阻塞段剪掉，重新將輸卵管植入子宮腔內，術後會有導管在輸卵管內維持通暢，兩週後再取出。

杜依儒補充，因為腹腔鏡有鏡頭可以視野放大，操作更精細，微創傷口小恢復快，也能減少術後沾黏。整體而言，術後成功懷孕機會大概6到8成。

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