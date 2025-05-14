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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長輩行動不便、慢性病纏身 居家護理務必一試

2025/05/14 20:02

長輩行動不便、慢性病纏身、需要長期照護時，或許可以考慮「讓醫療走進家門」，居家護理讓醫護人員用行動，守護病人的尊嚴與生活品質；情境照。（圖取自freepik）

長輩行動不便、慢性病纏身、需要長期照護時，或許可以考慮「讓醫療走進家門」，居家護理讓醫護人員用行動，守護病人的尊嚴與生活品質；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入高齡社會，家中有長輩行動不便、慢性病纏身、需要長期照護時，是否有想過「讓醫療走進家門」？南投基督教醫院在臉書發影片指出，「凡是對病人有益的事，都值得嘗試」，醫療該適合病人，而不是讓病人去配合醫療。適合的照護，就是最好的照護，讓醫護人員用行動，守護病人的尊嚴與生活品質。

南投基督教醫院說明，居家護理是護理師與醫師一同前往病患住家進行醫療訪視，醫師會和病患家屬了解病患的近況，護理師會替病患進行數值監測，醫師進行診療，檢查病患有沒有其他症狀發生，透過專業判斷，評估下一步的照護方向，細心記錄病況、彙整診察結果。

南投基督教醫院表示，同時護理師會教導患者家屬藥品及營養品的餵食方法，若是需要透過鼻胃管灌食的患者，會將液體透過鼻胃管，協助患者服用。護理師也會示範該如何活動患者四肢，避免長期臥床讓身體越來越僵硬。患者如有突發狀況，醫護人員也能立即進行處置。最後交付藥物，並預約下次的診療時間。讓患者在熟悉的環境中，得到安全、專業、貼心的照顧，給家人多一分安心、少一分奔波。

衛福部網頁說明，長期照顧服務是指針對預期或已達6個月以上無法生活自理的民眾，由長照服務人員及單位，提供各種照顧及專業服務（包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能服務、專業服務）、輔具租借、購買及居家無障礙環境改善、交通接送及喘息服務等。

1分鐘檢測長照服務需求

1966長照需求檢測。（圖取自1966衛福部長照網頁）

1966長照需求檢測。（圖取自1966衛福部長照網頁）

衛福部表示，長期照顧服務對於被照顧者本人或是家屬而言，都可能承受極大的經濟與心理壓力。若打算在家親自照顧家人，或是聘僱外籍看護工，都可以使用「長照2.0」，經評估符合資格者，有政府提供的長照服務資源與補助，減輕長照的負擔。

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