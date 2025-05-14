台鹽二型膠原蛋白獨家製程 奪日東京創新天才發明展金獎

台鹽公司以「高純度未變性二型膠原蛋白（CollaFix®）之製造方法」獲發明展金獎肯定，台鹽董事長丁彥哲（中）、副總經理李杰翰（右）與研發處長洪雅萍（左）齊聚慶賀。（圖：台鹽提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽公司以「高純度未變性二型膠原蛋白（CollaFix®）之製造方法」，參加「國際創新發明聯盟總會」舉辦的第39屆日本東京創新天才國際發明展，榮獲金獎肯定！研發成果在國際舞台綻放光彩，突顯其膠原蛋白研發領航地位。

國際創新發明總會，會員囊括全球5大洲33個國家45個國際發明組織與學會，5月舉辦第39屆日本東京創新天才國際發明展，台鹽及國內知名生技廠應邀參展。台鹽的「高純度未變性二型膠原蛋白（CollaFix®）之製造方法」，憑藉已獲專利認證、專利之產物可被運用性、產物具商業價值等優勢條件，從眾多作品中脫穎而出，榮獲大會評審團評鑑為金獎肯定。

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台鹽公司以「高純度未變性二型膠原蛋白（CollaFix®）之製造方法」獲獎，研發成果在國際舞台綻放光彩。（圖：台鹽提供）

台鹽表示，公司研發膠原蛋白20多年，獨家採用特有酵素水解搭配凍乾純化技術，萃取出非變性二型膠原蛋白CollaFix®，完整保留二型膠原蛋白結構並提升純度，其生理活性較市售競爭商品高出20倍。目前該技術已獲得日本專利特許、台灣專利，其內容並曾刊登於國際期刊《Nutrients》，豐碩的研究成果在國際上有目共睹，並吸引台灣、日本及東南亞國家原料經銷商洽購。

台鹽說明，二型膠原蛋白為人體關節軟骨健康的關鍵元素，台鹽洞察我國超高齡化趨勢，近年積極投入行動保健領域，將非變性二型膠原蛋白CollaFix®運用於「關鍵錠PLUS、膠原葡萄糖胺MSM飲、好基力EX強健優勢蛋白」等產品。

值得一提的是，台鹽將非變性二型膠原蛋白CollaFix®運用於暢銷產品「關鍵錠PLUS」後，經消費者調查獲得高達96%滿意度，有效數據與技術再獲評審高度肯定、揚名國際！

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