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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》小黃瓜護骨控血壓！ 10大營養好處一次看

2025/05/16 06:30

學者指出，小黃瓜富含維生素C，可助抗氧化，增強免疫力；示意圖。（資料照）

學者指出，小黃瓜富含維生素C，可助抗氧化，增強免疫力；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小黃瓜清脆的口感，無論是涼拌、搭配涼麵，還是夾在三明治中都很適合！營養學者洪泰雄在臉書專頁分享，小黃瓜不只水分高，還含有豐富的營養，有助於保護細胞、增強免疫力、助血液凝固、促進骨骼健康、還能控血壓、助腸胃蠕動、助排便、抗發炎、抗氧化，甚至有益於皮膚健康，夏季吃小黃瓜，清爽又健康。

小黃瓜含有6大營養素

1.維生素C：具有抗氧化功能，有助於保護細胞、增強免疫力。

2.維生素K：幫助血液凝固、促進骨骼健康。

3.鉀：有助於排鈉、平衡體內電解質，對控制血壓有益。

4.膳食纖維：主要集中在皮上，幫助腸胃蠕動、促進排便。

5.類黃酮（如槲皮素）：天然植化素，有抗發炎與抗氧化的作用。

6.二氧化矽（Silica）：少量但對皮膚彈性、關節健康有幫助。

學者表示，若想保留最多營養素與膳食纖維，建議連皮一起吃；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，若想保留最多營養素與膳食纖維，建議連皮一起吃；示意圖。（圖取自freepik）

連皮吃營養滿滿 5大料理推薦

洪泰雄提醒，若想保留最多營養素與膳食纖維，建議連皮一起吃，但務必清洗乾淨，或選購無農藥的有機品種。此外，小黃瓜性寒，體質偏寒者，如容易腹瀉、手腳冰冷，不宜大量生食，可適量搭配溫性食材如薑、蒜一起料理。下為5大料理方式推薦：

1.涼拌／沙拉：切片或拍碎後加鹽出水，加入醋、蒜末、辣椒、芝麻油或味噌拌勻，是最消暑的吃法。另外，也可與優格、檸檬汁和香草一起拌，做成地中海風格涼拌菜。

2.夾三明治／潛艇堡：切片夾在吐司、全麥麵包中，搭配火腿、蛋、起司，增添清脆口感與清爽感。

3.清炒：可與雞蛋、蝦仁、豆干等快速清炒，保留清甜口感與脆度。建議中火快炒，不超過3分鐘，避免出水過多變軟。

4.泡菜／醃製：可做成韓式小黃瓜泡菜或日式醃黃瓜，加入辣椒粉、蒜泥、醋、鹽與糖調味。

5.打果汁／蔬果汁：小黃瓜搭配蘋果、檸檬、薄荷葉打成清涼的蔬果汁，幫助補水與消暑。

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