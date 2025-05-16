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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》果汁=含糖飲料不健康？ 「1關鍵」影響罹病風險

2025/05/16 09:31

營養師指出，據國外研究，100%果汁被歸類為含糖飲料，對疾病有相關影響，但果汁對健康有益或有害，關鍵應視喝下的量而定；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，據國外研究，100%果汁被歸類為含糖飲料，對疾病有相關影響，但果汁對健康有益或有害，關鍵應視喝下的量而定；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甜甜的果汁大人小孩都喜歡，但總是擔心健康疑慮。營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，據國外研究，100%果汁被歸類為含糖飲料，也與一些疾病風險具相關性。但此說法除忽略果汁含有維生素等營養物質，更重要的是，喝果汁對健康有益或有害，關鍵應視喝下的量而定。

100%果汁含多種營養素

科提斯表示，在一些研究中，100%的果汁（以下簡稱「果汁」）被視為一種含糖飲料。舉例來說，某廠牌果汁250cc熱量約130大卡、含30克糖，含糖量與同份量的可樂差不多，所以將果汁歸在含糖飲料。但這種說法忽略了果汁含有其他有益健康的營養物質，例如維生素、礦物質及多酚等。因此，喝果汁對健康有益或有害，關鍵應視喝下的量而定。

科提斯說，1篇國外研究分析了含糖飲料、果汁及含糖飲料+果汁的攝取量，與健康的相關性。結果不出意料，含糖飲料確實不利健康；含糖飲料喝得越多，越容易增加總體死亡率。同樣的趨勢，也呈現在心臟病死亡率、第2型糖尿病、代謝症候群及高血壓的罹病風險上。

營養師說，國外研究指出，每天約喝350cc果汁會增加總體死亡率，但許多人喝不到240cc；適當飲用不致危險，但仍不建議把果汁當水喝；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，國外研究指出，每天約喝350cc果汁會增加總體死亡率，但許多人喝不到240cc；適當飲用不致危險，但仍不建議把果汁當水喝；示意圖。（圖取自freepik）

研究：少量飲用或促進健康

科提斯指出，但如果是喝果汁，研究分析則呈現J字型。每天大約喝100-150cc的話，有最低的心血管疾病發生率，同樣趨勢也呈現在中風、代謝症候群、第2型糖尿病及高血壓的風險上。不過，當果汁飲用量較高時，發生心血管疾病的風險也會提高，這可能是因熱量的負面效應，超過果汁營養成分的正面效應。

科提斯表示，2019年1篇由Collins等人所進行的研究發現，每天大約喝350cc果汁會增加總體死亡率，但其實75%的人每天喝不到240cc，因此說喝果汁很危險有點太嚇人。且從這篇研究結果來看，果汁在適當飲用量的情況下，似乎有促進健康的功能。

科提斯強調，若有水果可以吃，比較建議選擇水果；適當的果汁飲用量有助於身體健康，但須注意不建議把果汁當水喝。

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