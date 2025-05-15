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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝豆漿補鈣？ 營養師：多加1味「鈣」豐富

2025/05/15 09:31

營養師指出，雖然每100克黃豆有194毫克鈣，但經過加工製成的豆漿，每100克豆漿只剩12毫克的鈣，大約就只有鮮奶的1/9；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，雖然每100克黃豆有194毫克鈣，但經過加工製成的豆漿，每100克豆漿只剩12毫克的鈣，大約就只有鮮奶的1/9；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人不喜歡喝牛奶，或有乳糖不耐症，就想靠喝豆漿來補鈣；對此，好食課營養師李宜樺指出，豆漿鈣含量僅鮮奶的1/9，若真的想靠豆漿補鈣，可於豆漿中加入1湯匙（約8克）芝麻粉或芝麻，可以補116毫克鈣質，補進更多鈣。

李宜樺在臉書專頁「好食課」發文說明，雖然黃豆含有豐富的鈣，每100克高達194毫克，但經過加工製成的豆漿，每100克豆漿只剩12毫克的鈣，大約就只有鮮奶的1/9。

營養師建議，可在豆漿中加入1湯匙（約8克）芝麻粉或芝麻，可以補116毫克鈣質；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，可在豆漿中加入1湯匙（約8克）芝麻粉或芝麻，可以補116毫克鈣質；示意圖。（圖取自freepik）

除此之外，食藥署也曾解釋，大豆含有抑制鈣吸收的天然化合物植酸鹽（phytate），身體可能無法吸收豆奶中的所有鈣，而豆製品屬於易產氣食物，攝取過量容易導致脹氣。因此提醒，應保持均衡飲食，養成健康生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確營養攝取觀念，才能維持身體健康。

若為素食者、不喝牛奶者，該如何補鈣？李宜樺建議，想靠豆漿補鈣時，可在豆漿中加入1湯匙（約8克）芝麻粉或芝麻，可以補116毫克鈣質；若平時想選豆製品來補鈣，建議選擇使用「硫酸鈣」作為凝固劑的傳統豆腐、豆乾來補鈣，1/4盒傳統豆腐大概就有144毫克鈣，1小塊（32克）小方豆乾也有219毫克鈣。

營養師表示，可以選擇使用「硫酸鈣」作為凝固劑的傳統豆腐、豆乾來補鈣；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，可以選擇使用「硫酸鈣」作為凝固劑的傳統豆腐、豆乾來補鈣；示意圖。（圖取自freepik）

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