自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

挽救低迷生育率 新北推「好孕補助三連發」7月上路

2025/05/14 11:23

台灣面臨少子化危機，新北市推出「好孕補助三連發」政策，將從7月1日起上路，營造適合婚育的環境。（記者賴筱桐攝）

台灣面臨少子化危機，新北市推出「好孕補助三連發」政策，將從7月1日起上路，營造適合婚育的環境。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣面臨高齡化和少子化危機，生育率從2020年的0.99%下降到2023年的0.87%，且晚婚晚生的情況普遍。為營造適合婚育的友善環境，新北市推出「好孕補助三連發」，包括提供解凍卵補助3萬元、醫療性凍卵補助提高至7萬元、男性凍精補助8000元，將從7月1日起上路。

新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，目前台灣凍卵後的解凍比率僅約8%，新北市率全國之先推出「解凍卵助好孕」政策，針對曾凍卵、有配偶，並符合人工生殖法規定的44歲以下女性，提供一次性3萬元的解凍費用補助，用於人工生殖療程。

此外，為協助因罹患癌症或治療影響生育能力的女性，新北市去年7月1日起，提供40歲以下罹癌女性醫療性凍卵費用補助3萬元，已有11人申請，今年7月1日起，將提高補助費用至7萬元，其中包含6萬元凍卵費用與1萬元保存費，補助金額全國最高，有助於罹癌女性保留生育機會，增加未來生子的選擇權。

陳潤秋提到，生育支持不只是照顧女性，也針對有同樣醫療需求（如癌症治療）的男性納入補助，推出醫療性凍精補助8000元，幫助保存精子、留住生育機會。

另外，即將進入腸病毒好發季節，新北市去年全額補助3歲以下弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗，去年有629人受益，即日起擴大補助對象，將低收、中低收入戶等6歲以下弱勢嬰幼兒納入補助，估計每年約有1500人受惠。

新北市長侯友宜說，少子化不能只靠口號，政府要挺身而出，這次新北市推出的補助政策，就是要和市民一起努力，幫助更多家庭迎接新生命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中