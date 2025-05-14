挽救低迷生育率 新北推「好孕補助三連發」7月上路

台灣面臨少子化危機，新北市推出「好孕補助三連發」政策，將從7月1日起上路，營造適合婚育的環境。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣面臨高齡化和少子化危機，生育率從2020年的0.99%下降到2023年的0.87%，且晚婚晚生的情況普遍。為營造適合婚育的友善環境，新北市推出「好孕補助三連發」，包括提供解凍卵補助3萬元、醫療性凍卵補助提高至7萬元、男性凍精補助8000元，將從7月1日起上路。

新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，目前台灣凍卵後的解凍比率僅約8%，新北市率全國之先推出「解凍卵助好孕」政策，針對曾凍卵、有配偶，並符合人工生殖法規定的44歲以下女性，提供一次性3萬元的解凍費用補助，用於人工生殖療程。

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此外，為協助因罹患癌症或治療影響生育能力的女性，新北市去年7月1日起，提供40歲以下罹癌女性醫療性凍卵費用補助3萬元，已有11人申請，今年7月1日起，將提高補助費用至7萬元，其中包含6萬元凍卵費用與1萬元保存費，補助金額全國最高，有助於罹癌女性保留生育機會，增加未來生子的選擇權。

陳潤秋提到，生育支持不只是照顧女性，也針對有同樣醫療需求（如癌症治療）的男性納入補助，推出醫療性凍精補助8000元，幫助保存精子、留住生育機會。

另外，即將進入腸病毒好發季節，新北市去年全額補助3歲以下弱勢嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗，去年有629人受益，即日起擴大補助對象，將低收、中低收入戶等6歲以下弱勢嬰幼兒納入補助，估計每年約有1500人受惠。

新北市長侯友宜說，少子化不能只靠口號，政府要挺身而出，這次新北市推出的補助政策，就是要和市民一起努力，幫助更多家庭迎接新生命。

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