健康網》愛睏有那麼嚴重？ 帕金森氏症4大徵兆一次看

謝炳賢醫師指出，不少家中長輩因經常「愛睏」，擔憂是否罹患帕金森氏症；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕帕金森氏症目前無法根治，讓不少人聽聞病名就心生畏懼。家中長輩更因經常「愛睏」，擔憂是否罹患帕金森氏症，導致家庭氣氛緊張。對此，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，帕金森氏症雖無法根治，早期診斷與適當治療能顯著改善患者生活品質，早期可觀察4項徵兆，包含運動功能障礙、平衡與步態異常、神經功能障礙、睡眠與認知問題。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」發文指出，帕金森氏症的早期徵兆包括以下幾類：

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一、運動功能障礙：動作遲緩、肢體僵硬與靜止性顫抖為典型症狀。患者可能會發現起床變得困難、扣鈕扣需花費更多時間，或手指出現「數錢」般的節律性顫抖。這些症狀多從單側肢體開始，是多巴胺神經元退化的直接表現。

二、平衡與步態異常：表現為站立不穩、走路時步伐變小且拖步、容易跌倒，甚至身體姿勢前傾，形成典型的「帕金森式步態」。這顯示大腦基底核功能受損，影響肢體協調與空間感知能力。

謝炳賢醫師提醒，若平衡與步態異常等症狀持續且逐漸加重，則應儘速就醫，由神經專科醫師進行詳細評估與診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、神經功能障礙：此類症狀包含嗅覺減退（超過9成患者在運動症狀出現前數年即有此現象）、便秘、情緒變化如焦慮與抑鬱、出汗異常與排尿問題等。這些常被忽視的「隱形」徵兆，其實是疾病初期的重要信號。

四、睡眠與認知問題：包括快速動眼期睡眠行為障礙（如夢中大喊、肢體劇烈活動）、白天嗜睡、注意力不集中及輕微認知功能下降。研究指出，這類睡眠障礙甚至可在帕金森氏症發病前10至15年出現，值得高度警覺。

謝炳賢提醒，若這些症狀只是偶爾發生，可能與其他因素有關，不須過度擔憂，以致加重家庭壓力。但若症狀持續且逐漸加重，則應儘速就醫，由神經專科醫師進行詳細評估與診斷。

面對神經退化性疾病，民眾若有任何疑問，都應及早諮詢專業醫療人員，以守護自身與家人的腦部健康。

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