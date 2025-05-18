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健康網》陰雨綿綿鼻癢打噴嚏 中醫教4招舒緩過敏性鼻炎

2025/05/18 15:14

中醫表示，可透過飲食調整、推拿穴位、環境清潔、體質調理，來幫助孩子舒緩過敏性鼻炎所帶來的不適；情境照。（圖取自shutterstock）

中醫表示，可透過飲食調整、推拿穴位、環境清潔、體質調理，來幫助孩子舒緩過敏性鼻炎所帶來的不適；情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕梅雨季將至，家中小朋友從早上開始打噴嚏、鼻塞、流鼻水，甚至晚上睡覺時鼻子不通、翻來覆去？很可能是過敏性鼻炎發作了！板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙表示，可以透過飲食調整、推拿穴位、環境清潔、體質調理，來幫助孩子舒緩過敏性鼻炎所帶來的不適。

蔡馥謙說明，中醫認為，過敏性鼻炎跟孩子的肺脾比較虛弱有關。肺主呼吸、鼻為肺之竅；脾管飲食、幫助運化。當脾胃功能不好，體內濕氣就會堆積，再遇到潮濕悶熱的梅雨天，孩子的鼻子就特別容易「堵住」，導致鼻塞加重。

4招舒緩不適 按迎香穴通鼻

●飲食調整：少吃冰品、甜食、牛奶，這些「生冷濕重」的食物可能讓鼻涕更多，並加重鼻塞。可以改為攝取一些有助於祛濕健脾的食材，如薏仁、陳皮、茯苓，有助於減少體內濕氣的積聚，對於過敏性鼻炎的調理非常有效。

●推拿穴位：每天幫孩子按摩迎香穴（位於鼻翼兩旁凹陷處），幫助舒緩鼻塞和鼻腔不適。研究表明，對迎香穴的刺激可以促進氣血循環，疏通鼻竅，有助於改善過敏症狀，讓孩子的鼻腔變得更通暢。

●環境清潔：梅雨季節容易滋生塵蟎和霉菌，這些是過敏性鼻炎的重要誘因。保持房間乾燥，定期清潔床單、枕頭，可以減少過敏源的積累，讓孩子呼吸更舒服。

●體質調理：如果孩子容易反覆過敏性鼻炎，建議透過中醫門診，根據孩子的體質，選擇適合的天然中藥進行調理，如健脾補肺的方劑，幫助改善根本體質，減少過敏反應。

蔡馥謙說，梅雨季節對過敏性鼻炎患者來說確實是一個挑戰，不過透過中醫的飲食調理、穴位按摩與環境調整，能有效緩解鼻塞和過敏症狀。結合現代研究與中醫理論，這些方法不僅安全有效，還能幫助提高孩子的免疫力，減少過敏發作，讓孩子的呼吸更順暢，學習有效率，生活更愉快！

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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