健康網》消除疲勞就吃「它」！ 3大營養素增強免疫又提神

農業部分享，文蛤富含維生素B2、B12、鐵質、牛磺酸，日常攝取這些營養素，有助消除疲勞、提升免疫力、增強體力與提神。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新鮮文蛤不論煮湯還是辣炒，鮮甜美味令人垂涎三尺，也是海鮮飲食文化中不可或缺的一員。農業部分享，文蛤富含維生素B2、B12、鐵質、牛磺酸，日常攝取這些營養素，有助消除疲勞、提升免疫力、增強體力與提神。但文蛤普林含量較高，提醒痛風患者應適量食用；對貝類過敏者亦應避免。

牛磺酸有助神經傳導、增耐力

農業部於臉書專頁「農業部漁業署」發文指出，小小的文蛤營養超豐富，以下所含3大營養素，對於身體組織修復、提振精神、血紅素組成等均有助益，想要補充體力，相當適合讓文蛤上菜：

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●維生素B2、B12：有助能量代謝、組織修復，維持神經系統正常運作，缺乏時容易感到疲勞。

●鐵質：是血紅素的重要成分，幫助紅血球攜帶氧氣，有助白血球生成與功能提升免疫力。

●牛磺酸：常見於提神飲料中，有助於調節鈣濃度、神經傳導，可增強運動耐力與提振精神。

農業部說，文蛤富含牛磺酸，可調節鈣濃度、神經傳導，也有益於增強運動耐力與提振精神；情境照。（圖取自freepik）

農業部表示，文蛤的鮮味來源是肌苷酸（IMP），且因富含的肌苷酸能提升鮮味，簡單加上薑絲料理也能非常美味。推薦料理如：清爽暖胃的薑絲蛤蜊湯、夏季消暑的絲瓜炒蛤蜊，或是變化多樣的蛤蜊義大利麵、文蛤冷盤沙拉，都能品嘗不同的文蛤風味。

吐沙4秘訣：鹽度、水溫須控制

至於讓文蛤的美味秘訣是什麼？農業部曾於臉書發文提及，就是要營造「放鬆舒適的環境」，讓文蛤大口呼吸，好把體內的沙子排乾淨。想營造讓文蛤放鬆的環境，可嘗試以下4種方法：

1.創造快樂鹽度：鹽度15-30ppt範圍內，在每1000公克水中，加入15-30公克的鹽。

2.維持快樂溫度：文蛤喜歡的溫度是攝氏15-30度間，且以攝氏25度上下最合適，所以天氣比較冷的時候，記得加點溫水。

3.避免干擾：文蛤不喜歡疊在一起，所以大空間、微微蓋過的水面，和在容器中動也不動的環境最合適。

4.適當的吐沙時間：一般沒有吐沙過的文蛤，需要2-3小時才能吐乾淨，但也要留意若吐沙過頭會造成鮮味打折。

農業部分享，文蛤不喜歡疊在一起，排沙時準備大一點的容器，微微蓋過水面，並保持在不動的環境最合適；示意圖。（圖取自freepik）





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