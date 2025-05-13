卵巢早衰、輸卵管阻塞、免疫問題不影響當媽

艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良說，不孕的原因相當複雜，多管齊下對了，就是受孕困難、求子超過7年的「免疫媽媽」也能成功當媽。（艾薇芙國際生殖中心提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕一名32歲女子因卵巢庫存AMH值過低、卵巢早衰、且輸卵管單邊阻塞，且有抗磷脂抗體，被認定是「免疫媽媽」，以致7年來跟先生嘗試人工受孕或做試管嬰兒都始終當不了媽。新竹縣艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良重新調整她的試管療程，且新增「胚胎切片」，選取狀態較優的胚胎植入以增加受孕率，果然經過5個月的努力，她今年也過上了母親節。

劉勇良直言，「免疫媽媽」不是正式的醫學用詞。但泛指可能受免疫影響的備孕女性發生自體免疫疾病，會使自身免疫系統開始攻擊人體正常的組織和細胞。

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如果母親的免疫系統出現異常，例如自身免疫性疾病或免疫缺陷，可能會對懷孕產生不良影響，例如增加流產、早產或妊娠併發症的風險。

至於一樣做試管嬰兒的療程，各家所使用的排卵針用藥和植入胚胎的用藥都不盡相同，但是艾薇芙多做一道「胚胎切片」能植入型態較優良的胚胎，增加懷孕率。

所以即便卵巢早衰、有免疫問題以及輸卵管阻塞等多重因素，平添前述媽媽的懷孕難度，但不代表她就不孕。

劉勇良也發現，這對夫妻的工作環境特殊，有機會接觸到化學藥劑，儘管有高度嚴謹的安全防範措施，但考量是否對生殖細胞造成影響仍是未知。建議在進行試管療程期間，盡可能地減少接觸，畢竟不孕的原因相當複雜，有時是多重因素導致，想懷孕就必須多管齊下克服。他說，目前醫界研究也確實發現環境賀爾蒙可能影響生殖力，譬如：塑化劑可能讓精子數量減少、型態異常與活動力下降，也可能干擾女性卵巢功能與排卵，甚至平添子宮內膜異位症的風險，而它卻又被廣泛地用在食品包裝、指甲油、以及化妝品等。

至於已被禁用的雙酚A（Bisphenol A, BPA）被證實與多囊性卵巢症候群 （PCOS） 的風險增加有關。

還有一些環境污染物譬如：重金屬、殺蟲劑、戴奧辛、有機溶劑（油漆、清潔用品），這些都可能對生殖系統有負面影響，所以建議民眾在備孕期間盡量避免接觸，而其實際影響力也存在個體差異，這跟個人暴露的劑量、頻率以及個人體質也都有複雜的關聯。

至於前述求子多年的年輕太太，劉勇良第1次替他做試管療程時只取到5顆卵子，其中3顆胚胎經切片，只有1顆是正常，可惜植入失敗。所幸第2次療程取卵數增加了，最終雖仍僅有1顆胚胎可供切片，且切片結果正常。

劉勇良考慮她有免疫系統問題，第2次植入胚胎前除調整植入方式，也搭配免疫科醫師用藥，最後她終於成功懷孕，最後迎來喜抱寧馨兒的Happy endding。

艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良說，不孕的原因相當複雜，多管齊下對了，就是受孕困難、求子超過7年的「免疫媽媽」也能成功當媽。（艾薇芙國際生殖中心提供）

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