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食品隨意解凍有食安風險 3招可避免滋生細菌

2025/05/13 07:41
食品隨意解凍有食安風險 3招可避免滋生細菌

南投縣衛生局提醒民眾選購冷凍海鮮或肉品時，要看清楚標示、包裝與保存條件。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕冷凍是避免食材腐壞的最方便方式，但並非放將食品放進冰箱就能高枕無憂，南投縣政府衛生局提醒民眾，冷凍食品不能隨意解凍，正確的解凍方式是確保冷凍食材安全的最後一哩路，肉類等食品解凍有三種方法，建議優先採用「冷藏解凍」，且切記千萬不要將生肉放置於室溫中解凍，以免細菌迅速增長，造成食安風險。

食品隨意解凍有食安風險 3招可避免滋生細菌

南投縣衛生局建議生鮮肉品應使用密封袋抽真空後冷凍，延長保存期限。（記者張協昇攝）

南投縣衛生局表示，市售冷凍海鮮與肉品為延長保存時間與維持外觀，會在產品表面「包冰」，雖是保鮮技術之一，但若包冰比例過高，消費者在解凍後常發現「縮水」，可能與外包裝重量落差過大，但如果儲存不當則會導致「凍燒」現象，出現乾白斑塊或異味，影響食材品質與口感。

食品隨意解凍有食安風險 3招可避免滋生細菌

南投縣政府衛生局表示，肉類等食品解凍有三種方法，建議優先採用「冷藏解凍」。（南投縣衛生局提供）

衛生局指出，冷凍保存方式也直接影響食材品質，若只是將肉品裸露冷凍，容易產生凍燒並吸附冰箱異味，導致口感劣化。相對地，若使用密封袋抽真空後冷凍，可有效隔絕空氣與水分，避免細胞水分蒸發，大幅延長保存期限。

此外，現代許多冷凍食品也導入「急速冷凍技術」，能抑制冰晶形成，降低細胞破壞程度，保留原始口感。一般冷凍室建議維持在攝氏-18度以下，不過冷凍並不等於殺菌，只是讓細菌暫時「冬眠」，一旦解凍後仍有機會迅速繁殖，因此正確的解凍方式更是確保冷凍食材安全的最後一哩路。

衛生局食品科提醒民眾選購冷凍海鮮或肉品時，不只要看價格與外觀，更要了解標示、包裝與保存條件，並建議民眾解凍冷凍食品時可優先採用「冷藏解凍」，將肉品提前一天置於冷藏室，雖然解凍時間較長，但能控制在低溫範圍，避免細菌滋生；若需快速解凍，則可使用微波爐的「解凍模式」，但需注意可能造成加熱不均；另可採「冷水解凍法」，即將密封包裝浸泡於冷水中，並定時換水，此法可快速退冰又不易升溫，是冷藏解凍與微波解凍之間的平衡選擇。

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