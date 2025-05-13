健康網》減重別再吃錯肉！ 營養師推3類優選低卡蛋白質

營養師指出，減重最怕吃錯肉，除推薦牛腩、牛肚、豬里肌等脂肪少、熱量低的肉品，鮪魚等魚貝類屬於低脂肉，也是推薦首選之一；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重吃錯肉，小心努力全白費！營養師黃品瑄表示，很多人減重時只敢吃雞胸肉，想換口味又怕吃錯。其實除了雞胸肉之外，仍有很多肉類可選擇。包括：豬肉類的豬里肌、豬後腿肉；牛肉類的牛腱、牛肚、牛後腿肉；以及魚貝類；這些蛋白質不但脂肪含量少、熱量低，可補充營養素，同時也是攝取好油脂的來源。

豬里肌熱量低 牛腱補充鐵和鋅

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發影片指出，減重者常因補充蛋白質單一化，導致吃到沒胃口，推薦可攝取以下3種優質蛋白，減重飲食也能有不同的健康選擇：

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●第一類／豬肉類：一般人可能覺得豬好像偏胖，不是肉類好選擇。事實上，豬里肌、豬後腿肉這些部位屬於中脂肉，熱量其實只有五花肉的三分之一，因此減重也合適攝取。

●第二類／牛肉類：選對牛肉部位，除了是好的蛋白質來源以外，同時還可補充鐵、鋅等，這些都是很重要的營養素；建議選擇如牛腱、牛肚、牛後腿肉。

●第三類／魚貝類：魚貝類很多都是低脂肉，有些還富含油脂，也都是屬於減重時所需要的好油。如鱸魚、鮪魚、蛤蜊、牡蠣等，均是不錯的選擇。

營養師說，許多魚貝類不僅低脂，有些還富含油脂，也是屬於減重時所需好油。如蛤蜊、鱸魚等，均是不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

減重肉品2地雷：豬牛高脂部位

至於哪些是減重者應小心的地雷？黃品瑄說，以下這些入口即化的肥滋滋肉品，建議減重者千萬不要碰。包括：豬肉高脂部位，如松阪豬、豬五花、豬小排、蹄膀、胛心肉；牛肉高脂部位，如牛腩、牛小排、牛五花、牛尾，這些全都是超高脂肉。脂肪所占熱量超過七成，油比蛋白質還多，減肥時應盡量少吃。

另外，黃品瑄提醒，外食的時候，如果看到菜名有「五花」、「霜降」、「嫩」等字眼，油脂均可能偏高，應盡量跳過。想要聰明減重，記得先從選對肉開始。

營養師表示，牛肉高脂部位如牛腩、牛小排、牛五花等，脂肪所占熱量超過七成，油比蛋白質還多，減肥時應盡量少吃；示意圖。（圖取自freepik）

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