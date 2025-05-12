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國教院調查：每5名護專生有1人想轉學 恐成人力荒隱憂

2025/05/12 14:39

國教院研究發現，49.5％護專學生是因為家人期望而非自主志願入學，其中每5人有1人想轉學，顯示我國護理人力短缺根源，恐從校園階段就已出現隱憂；圖為台中醫院今日慶祝護師節。（資料照）

國教院研究發現，49.5％護專學生是因為家人期望而非自主志願入學，其中每5人有1人想轉學，顯示我國護理人力短缺根源，恐從校園階段就已出現隱憂；圖為台中醫院今日慶祝護師節。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（12）日是國際護師節，教育部國家教育研究院發布最新研究發現，49.5％護專學生是因為家人期望而非自主志願入學，其中每5人有1人想轉學，我國護理人力短缺根源，恐從校園階段就已出現隱憂。

國教院指出，護專學生認為「課程有前途」佔比68.8％，但49.5％是基於家人期望入學，這群學生在學校適應性上表現較差。不只如此，17.3％至21.2％學生表示有轉學的打算，尤以「家人期望」與「發展不明確」學生比例最高，顯示在升學選擇階段，學生並未充分理解護理職涯的全貌，而是基於外部期待進入護專，導致日後的學習動力不足，甚至出現轉學或離開醫療體系的傾向。

此外，研究也發現護專學生的學校歸屬感與專業認同感偏低，17.3％學生表示想要轉學，11.1％學生則希望轉科或轉班，對未來職涯缺乏清晰規劃，而「轉銜增能」、「專業認同」及「學校歸屬感」是影響學生職涯清晰度的重要因素，若能在入學初期提供結構化支持，包括學習策略課程、導師輔導、同儕支持，並強化實作與多元學習模式，將有助於學生更穩定地走在護理道路上。

國教院分析還發現，多數護理系學生在實習與學習過程中，普遍面臨高壓與倦怠感，加上來自家人或重要他人的支持度不高，讓他們的從業意願出現動搖，研究顯示學生普遍認同護理工作的價值，但壓力指數與情緒耗竭感明顯偏高，許多學生在專業養成階段已出現心理負荷，學校與實習單位應儘早提供心理支持與資源協助，減輕學生壓力、強化其職涯信心，才能穩固護理人力的未來基礎。

國教院也進行社會聲望排序，結果顯示，護理系學生多認為護理師屬於中高聲望職業，護理長也在中高級，護佐則被歸入後段，現職護理師多認為是在中低聲望區間，護理長的評價則在中高層級。

國教院建議，招生策略應強調「護理職涯多元發展可能」，新生第一年即應設立結構化支持機制，避免入職場前即出現職業疲乏感；學習過程則宜增加「真實場域體驗」與「現職護理師分享會」，強化從業動機。

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