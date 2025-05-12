自體免疫病攀升 醫倡：從飲食運動打疫苗多管齊下

台南市立醫院過敏免疫風濕科醫師鄭傑夫指想防自體免疫疾病上身，可從健康的地中海型飲食、規律運動等多面向著手。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕自體免疫疾病在全球盛行率不斷攀升，成為不可忽視的健康議題。台南市立醫院過敏免疫風濕科醫師鄭傑夫，近日於「國際風濕病雜誌」（International Journal of Rheumatic Diseases）發表社論，探討自體免疫疾病增加的可能原因，並呼籲民眾從健康飲食、運動、壓力管理到疫苗接種，多管齊下應對這波「現代流行病」。

鄭傑夫表示，自體免疫是免疫系統錯將身體自身組織視為外敵來攻擊，造成發炎或器官損傷。抗核抗體（ANA）陽性雖是自體免疫失衡的表現之一，但不代表一定會發病，只有當免疫反應造成實質傷害，才會被診斷為自體免疫病。據台灣研究，有關節痛、皮疹、口乾、眼乾等症狀，且ANA陽性患者，半年後約47%確診為自體免疫疾病。不過，若ANA濃度達到1:640以上，風險相對較高，應定期追蹤健康狀況。

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鄭傑夫指出，美國12歲以上ANA陽性率由1988至1991年的11%上升至2011至2012年的16.1%，其中以青少年（12~19歲）增幅最明顯。英國牛津大學研究也發現，相較於2000到2002年，在2017到2019年間英國自體免疫疾病發生率增加4%，乾燥症甚至翻倍，整體而言，約10分之1人口罹患自體免疫疾病，社經地位較低的族群，罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫病的風險較高，可能與西式飲食、抽菸、肥胖、空氣汙染等因素有關。

他說，西式飲食的高糖、高油與加工成分，會破壞腸道菌相，影響免疫調節；環境中的化學物質如多氯聯苯、丁二烯、苯，也可能增加ANA陽性機率；另外，懸浮微粒（PM）也是風險之一，加拿大及台灣研究分別指出PM2.5及二氧化氮暴露與特定自體免疫疾病風險增加的關聯性；心理壓力與睡眠問題亦與自體免疫疾病有關，曾有重大壓力事件者，未來罹病風險高出36%。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情也加劇此現象，美國有研究發現，未接種疫苗者在染疫後6個月內，類風濕性關節炎罹患率增2.98倍、紅斑性狼瘡增2.99倍；香港研究亦證實，接種疫苗可降低感染後自體免疫疾病發病率。

鄭傑夫呼籲，健康飲食，如地中海型飲食富含蔬果、全穀與健康脂肪酸，有助維持免疫平衡，加上規律運動、壓力調適、避免毒物暴露及疫苗接種，才能有效預防與因應這項系統性的健康挑戰。

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