猛爆性肝炎 5大徵兆要當心

▲脂肪肝或是酗酒、抽菸，還有食用醃漬類食品或來路不明的中草藥等，也都恐誘發猛爆性肝炎；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

知名主持人沈玉琳驚傳疑似猛爆性肝炎住院，也傳出他本身罹患B肝。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳昨表示，B、C肝患者是猛爆性肝炎的高風險族群，酗酒、抽菸、醃漬類食品、來路不明中草藥是常見誘發因素，若出現噁心、食慾不振、不是想睡覺的持續疲倦感、皮膚或小便變黃等症狀都是警訊。

噁心、食慾差、持續疲倦要注意

根據台灣肝病醫療策進會資料，猛爆性肝炎的醫學名稱為「急性肝衰竭」，指肝細胞突然大量死亡，造成肝臟排毒、代謝、製造等功能下降，甚至喪失，若未適時接受治療，致死率可高達8成，是所有肝炎中死亡率最高的疾病。

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柳朋馳表示，猛爆性肝炎多與病毒性肝炎有關，若禍首是A型肝炎，大部分出在飲食問題，致死率千分之2左右；B、C肝患者本來就是慢性帶原，因此存在合併猛爆性肝炎風險，建議生活作息要盡量規律。

此外，柳朋馳指出，必須減少造成肝臟持續發炎可能性，例如脂肪肝，或是酗酒、抽菸，還有食用醃漬類食品或來路不明的中草藥等，也都恐誘發猛爆性肝炎。

柳朋馳也提到，B、C肝患者最重要的是定期追蹤，建議每半年追蹤1次肝功能、甲型胎兒蛋白等數值，且每年接受1次腹部超音波檢查，若已有相對嚴重的肝纖維化或肝硬化，則要縮短為每半年1次超音波檢查。

皮膚或小便變黃等症狀都是警訊

柳朋馳提醒，有些人罹患猛爆性肝炎可能完全無感，直到肝功能指數飆破300以上，才可能會有一些噁心感、食慾不振，或是一直有疲倦感，但不是真的想睡的累。同時外觀也會出現變化，萬一有皮膚變黃、眼白變黃，甚至小便出現可樂色、深濃茶的顏色，就要特別小心，代表已有黃疸跡象，應儘速就醫。

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