塑膠微粒入侵人體 醫示警恐傷腎又傷心

▲面對塑膠顆粒危機，雙和醫院建議民眾減少使用一次性塑膠製餐具，可用玻璃或矽膠材質。（雙和醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲雙和醫院研究部研究員邱惠雯博士（前排左）、腎臟內科醫師鄭彩梅（前排右）。（雙和醫院提供）

「你當我塑膠做的喔！」這句玩笑話如今恐怕一語成讖。衛生福利部雙和醫院研究部研究員邱惠雯與腎臟內科醫師鄭彩梅合作，分析微塑膠顆粒對腎臟與心血管系統的影響，研究發現，塑膠微粒會引發腎臟細胞產生氧化壓力、細胞凋亡及內質網壓力，造成細胞死亡，甚至促進纖維化，若與環境中的重金屬、塑化劑同時暴露，腎臟傷害效應將大幅升高，這篇研究論文刊登在國際權威期刊《Nature Reviews Nephrology》。

▲邱惠雯博士在研究室操作離心機，分析動物模式中的組織內含塑膠顆粒濃度。（雙和醫院提供）

邱惠雯指出，隨著全球一次性塑膠製品大量使用，不論是塑膠微粒或是塑膠奈米，這些肉眼難察覺的微塑膠顆粒已廣泛存在飲用水、空氣、食物與人體組織中，近期多項研究揭露，微塑膠顆粒，甚至出現在人類血液、尿液、腎臟、心臟與動脈斑塊中，恐影響人體健康。

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減少暴露風險 避免一次性塑膠製品

邱惠雯表示，從細胞與小老鼠的研究模型中觀察到，塑膠顆粒一旦進入血液循環，可能累積在腎臟，進一步導致慢性損傷，除腎臟之外，塑膠顆粒會破壞血管內皮細胞完整性、誘發血栓、促進心肌細胞凋亡與心室纖維化，成為心血管疾病的隱性危險因子，從中風與心肌梗塞病人的動脈斑塊中，檢出聚乙烯（PE）與聚氯乙烯（PVC）等塑膠成分就是最佳證明。

邱惠雯說，面對這場看不見的塑膠顆粒風暴，對慢性腎病與血液透析病患健康帶來更大挑戰，呼籲民眾從日常生活做起，減少暴露風險，像是減少一次性塑膠製品（例如吸管、塑膠杯等）使用；避免以塑膠容器加熱食物；多食用新鮮天然食物，減少加工食品攝取；定期更換飲水設備濾芯，降低塑膠顆粒殘留。

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