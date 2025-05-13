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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》忘東忘西記性差？ 營養師點名3食物防失智

2025/05/13 07:32

營養師表示，多酚是一種天然植化素，可抗氧化、抗發炎，有助預防失智症。建議每日可攝取黑巧克力1-2小塊；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，多酚是一種天然植化素，可抗氧化、抗發炎，有助預防失智症。建議每日可攝取黑巧克力1-2小塊；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發現自己老是忘東忘西，記憶力大不如前，不禁懷疑是不是老了？對此，營養師薛曉晶表示，想減少腦霧感、提升記憶力，透過飲食調整也能讓大腦「逆齡」。據國外多項研究指出，多酚具抗氧化、抗發炎等功效，有助預防阿茲海默等神經退化疾病。食物中如綠茶藍莓黑巧克力等，均廣泛存有，吃對食物就能為大腦提供防護罩。

多酚抗發炎、抗氧化功效強

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，多酚是一種天然植化素，廣泛存在於茶葉、莓果、堅果、可可等食物中，具備強效的抗氧化與抗發炎能力。研究指出，多酚能夠穿越血腦屏障，直接作用於腦部，對於預防阿茲海默症等神經退化疾病也具潛力（《Nutrients》，2023年）。

另外，薛曉晶說，據《Oxidative Medicine and Cellular Longevity》刊登在2012年的文獻也指出，多酚類化合物的強效抗氧化、抗發炎功效，可保護神經細胞、維持神經可塑性，也是預防神經退化性疾病的重要天然物質。而《Nutrients》在2020年與2023年刊登的研究也證實，多酚的干預措施與認知功能的提升密切相關，包括：改善記憶、注意力與反應速度等；這些研究也強化了「吃對食物就能幫大腦打預防針」的觀念。

營養師說，除黑巧克力外，綠茶中的兒茶素也富含多酚，可降低自由基對腦部的傷害，每天可飲用1-2杯無糖熱綠茶護腦；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，除黑巧克力外，綠茶中的兒茶素也富含多酚，可降低自由基對腦部的傷害，每天可飲用1-2杯無糖熱綠茶護腦；示意圖。（圖取自freepik）

護腦3寶 降低自由基傷害

該怎麼吃才能讓多酚發揮護腦功效？薛曉晶說，雖然紅酒也是多酚來源之一，但不用天天喝紅酒，只要掌握攝取以下3類食物要點，就能輕鬆護腦：

綠茶：富含兒茶素，可降低自由基對腦部的傷害，建議每天飲用1-2杯無糖熱綠茶。

藍莓：含有豐富花青素，促進神經傳導與保護腦部血管，建議當作早餐水果或優格配料。

黑巧克力：所含可可多酚能夠促進腦部血流，建議選擇70%以上純度，每日攝取1-2小塊即可。

此外，薛曉晶特別設計1日護腦菜單，建議跟著吃三餐，有助活化大腦：

●早餐：燕麥+堅果+無糖綠茶，可提升專注力。

●午餐：烤鮭魚+藍莓堅果沙拉+糙米飯，有助抗發炎、穩定能量。

●晚餐：薑黃炒蛋+番茄炒深綠葉菜+黑巧克力優格，抗氧化又助眠。

薛曉晶強調，飲食調整不僅有助改善記性差，還能讓你從忘東忘西的生活，回到神清氣爽的狀態。

營養師指出，藍莓中的花青素可促進神經傳導與保護腦部血管，建議可搭配堅果、燕麥等，當作早餐水果或優格配料；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，藍莓中的花青素可促進神經傳導與保護腦部血管，建議可搭配堅果、燕麥等，當作早餐水果或優格配料；示意圖。（圖取自freepik）

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