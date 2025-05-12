健康網》夏天皮膚搔癢增 中醫提醒別踩「隱藏地雷」

夏季腳步接近，正是濕疹、蕁麻疹的好發季節，呵護有良方，幫助度過夏季的不適感；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季腳步接近，天氣變得悶熱潮濕，這樣的天氣正是濕疹、蕁麻疹的好發季節。很多民眾分不清兩種病的不同處，醫誠堂中醫診所院長黃胤誠傳授分辨方式，以及平常的飲食指引，得小心鳳梨等水果是容易被人忽略的地雷區，降低夏季皮膚的不適感。

黃胤誠在臉書粉專「黃胤誠醫師」指出，潮濕又悶熱的天氣會讓皮膚如臨大敵，其中又以濕疹、蕁麻疹是經常困擾的皮膚病。有時候因為容易混淆，拖延醫治的最佳時間。以下為區分濕疹、蕁麻疹的方法：

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●濕疹

包含異位性皮膚炎、汗皰疹，以及富貴手。常出現在關節處，或是有固定位置，常見特色是局部皮膚變厚、變粗糙。

●蕁麻疹（包含急性、慢性）

發作位置全身都有可能，容易改變。常見特色為，經常半夜發作，會有一條條紅色的劃紋症。

生活作息及飲食習慣，也是導致慢性尋麻疹反覆發作的重要原因。黃胤誠說明， 刺激性食品包括咖啡、茶、酒、巧克力、炸物，以及辣物等，易過敏食品像是甜食、牛奶和蛋，最好要避免，因為這些食物導致慢性尋麻疹反覆發作。

隱藏地雷也不要誤觸。黃胤誠提醒，水果是容易被人忽略的地雷，尤其是夏天常見的水果，像是鳳梨、芒果、奇異果，以及番茄，或是草莓等，都是要小心的食物。

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