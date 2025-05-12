健康網》「四神湯」原名四臣湯！ 中醫：4藥材改善濕氣重

中醫師林本庭指出，四神湯由山藥、茯苓、芡實、蓮子4味藥材熬製。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣潮濕，許多人常覺得身體沉重、精神不振，可能是「濕氣重」在作祟。中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」發文分享，四神湯是夏天祛濕、調理體質的好選擇。

林本庭分享，一次乾隆皇帝帶著4位大臣南下巡視，結果水土不服導致眾臣身體不適。當地以一帖藥方治癒眾人，乾隆皇帝便將此方命名為「四臣湯」，不料民間口語相傳，「四臣」久而久之便演變為「四神」，也成了如今大家熟知的四神湯。

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四神湯主要由山藥、茯苓、芡實、蓮子4味藥材組成，不僅可增強免疫力、幫助體內水分代謝，對改善食慾不振與夏季常見的中暑症狀，也有助益。

若感覺身沉疲憊，四神湯是夏天祛濕、調理體質的好選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

一般的「濕氣重」又代表什麼呢？林本庭解釋，這是體內水分代謝失調的結果，可分為「內濕」與「外濕」2種。裡面的濕氣，常出現口乾舌淡、食慾不佳、胸悶、脹氣、大便黏軟等症狀；外面的濕氣，則會造成水腫、頭重如戴安全帽、身體疲憊沉重等感受。

他提醒，進入夏天濕氣較重，若出現上述症狀，不妨適當調理，搭配中藥飲食如四神湯，有助改善體質、提升健康。

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