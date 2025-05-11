健康網》蠶豆症為常見先天疾病！ 國健署：留意寶寶接觸物

國健署指出，平均每100名新生兒中，就有3人罹患豆蠶症，男孩的發生率明顯高於女孩；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蠶豆症，全名為「葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症」（G6PD缺乏症），是台灣最常見的先天性遺傳疾病之一。國健署在臉書專頁發文指出，平均每100名新生兒中，就有3個病例，且男孩的發生率明顯高於女孩。因此，家長應留意寶寶接觸物及用藥，例如，不要接觸到「臭丸」（萘丸）等。

G6PD缺乏症是國健署補助的21項新生兒先天性代謝疾病篩檢項目之一。該病由於紅血球缺乏特定酵素，使得患者在接觸某些藥物或化學物質後，容易引發溶血反應，對健康造成威脅。

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國健署說，家長應留意寶寶接觸物及用藥，如「臭丸」（萘丸）等；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒家長，一旦嬰兒經篩檢確診為蠶豆症，照顧者務必避免讓孩子接觸如「臭丸」（萘丸）等含危險成分的物品，也應避免隨意服用藥物。此外，在尚未得知篩檢結果前，家長也不應讓寶寶接觸可能誘發溶血的物質。

如發現嬰兒出現黃疸、貧血，或尿液呈暗紅色或茶色等異常現象，應立即就醫，以免延誤治療時機。國健署也呼籲，如有相關健康疑慮，應諮詢小兒科或家庭醫學科醫師，確保孩子健康無虞。

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