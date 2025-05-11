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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》斷食當心肌肉流失！ 醫：反不利於代謝穩定

2025/05/11 19:46

研究指出，斷食雖有啟動自噬與代謝調節等好處，但伴隨的肌肉流失風險不容小覷；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，斷食雖有啟動自噬與代謝調節等好處，但伴隨的肌肉流失風險不容小覷；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾想透過斷食，讓身體進行自噬作用，助抗老；對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享研究指出，斷食雖有啟動自噬與代謝調節等好處，但伴隨的肌肉流失風險不容小覷；他並指出，過度斷食可能導致肌肉大量流失，如同「請人打掃，結果連家具都搬走了」，反而得不償失，不利於身體健康與代謝穩定。

根據2025年發表於《Nature Communications》期刊的研究，一般人在進行為期7天的水斷食時，每日平均會消耗約370克瘦組織，其中大部分為肌肉蛋白。研究顯示，斷食初期（第1至2天）瘦體組織流失速度較快，每日可能減少0.2至0.4公斤，包含大量水分與肝醣。進入第3至第7天，身體會開始啟動保護機制，如產生酮體作為替代能量來源，肌肉分解速度則逐漸下降至每日約0.1至0.2公斤。

蕭捷健指出，長時間斷食仍可能對肌肉量造成不可逆損失，不利於身體健康與代謝穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健指出，長時間斷食仍可能對肌肉量造成不可逆損失，不利於身體健康與代謝穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健指出，體脂較高者的肌肉流失程度通常較輕微。然而，即使如此，長時間斷食仍可能對肌肉量造成不可逆損失，不利於身體健康與代謝穩定。因此，他不建議一般人頻繁嘗試過於劇烈的飲食法。

若真的需要進行「身體大掃除」，例如前一日飲食過量，蕭捷健建議可考慮進行「蛋白質輕斷食」（Protein Sparing Modified Fasting，簡稱PSMF）。此法強調在斷食期間補充優質蛋白粉，以維持肌肉量，同時攝取相當於體重公斤數一半克的健康油脂，以支援荷爾蒙功能與基礎代謝。斷食應在審慎評估下進行，切勿過度追求效果而忽略了對身體造成的長期影響。

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