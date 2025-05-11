健康網》低脂更健康、有機更營養？ 7大健康飲食QA一次看

營養師提到，有機食物營養價值不一定比較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康飲食是長壽關鍵之一，營養師鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片整理出10大健康飲食疑問，如低脂食物更健康嗎、有機食物更營養等疑問，並解答，低脂食物有時會添加糖分、有機食物與非有機食品差別在與種植方式，因此2者未必更健康、營養，建議看清楚成分標示，健康滿分。

Q1—低脂食物一定比較健康嗎：其實不一定！低脂食物有時會添加糖分，以增加口感，因此應看清楚成分標示，才能吃得健康又安心。

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Q2—無糖飲料就沒有添加任何糖嗎：無糖飲料可能含有人工甜味劑，因此不一定是無糖。

Q3—全天然標示的食物，一定代表健康嗎：天然不代表低熱量、無添加，不應將全天然標示與健康劃上等號。

營養師表示，適量食用雞蛋不會影響膽固醇；示意圖。（圖取自photoAC）

Q4—吃蛋會提高膽固醇嗎：適量食用雞蛋不會影響膽固醇。

Q5—所有有機食物都比非有機更營養嗎：有機與非有機食物差別在於種植方式，因此有機食物營養價值不一定比較高。

Q6—蔬菜生吃更營養：不一定！有些蔬菜烹調後，反而有助於內含之脂溶性營養素吸收，提升營養吸收率，如番茄中的茄紅素。

Q7—不吃早餐能減肥嗎：不吃早餐可能會影響到新陳代謝，反而容易變胖。

營養師指出，不吃早餐可能影響新陳代謝，反而容易變胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

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