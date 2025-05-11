健康網》傷眼5行為曝光！ 揉眼、狂點眼藥水一堆人都中

醫師指出，揉眼睛恐害細菌「入眼」，增加感染機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些看似無害的生活習慣，其實每天都在悄悄摧毀視力！胸腔暨重症專科醫師黃軒彙整多項研究點名5大傷眼習慣，包括：眼睛一直很「乾」，小心乾眼症上門；睡前滑手機，小心藍光摧毀視網膜，害黃斑部病變；揉眼睛恐害細菌「入眼」，增加感染機會；長時間配戴隱眼，增加角膜感染風險；過度依賴眼藥水，不利於眼部血管，因此提供避免方式，護眼護健康。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文解釋，不論是學生、上班族、長時間滑手機的長輩，請注意以下幾個「視力殺手」：

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1.長時間盯螢幕，眼睛一直很「乾」：手機、電腦、平板不離手，眨眼次數會顯著減少，導致淚液蒸發加快，形成乾眼症。研究指出，每天使用螢幕超過4小時者，乾眼症風險顯著上升，尤其在年輕族群中越來越常見。建議記住「20-20-20法則」，也就是每工作20分鐘，望向20尺（約6公尺）外，至少20秒。

2.睡前滑手機：睡前滑手機不是放鬆，是讓藍光傷害視網膜。藍光能穿透角膜與水晶體，直達視網膜，長期下來，恐加速黃斑部病變。據2023年眼科研究報告，藍光暴露與視網膜細胞氧化壓力與細胞凋亡有關，建議睡前1小時，關掉螢幕，必要使用時，請開啟夜間護眼模式。

醫師表示，睡前滑手機不是放鬆，是讓藍光傷害視網膜，長期下來，恐加速黃斑部病變風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.揉眼睛：揉眼睛時，小心手上的細菌會直接進入眼睛，引發角膜病變或感染。眼科期刊曾指出，經常性揉眼與角膜圓錐症的風險有顯著相關。建議眼癢時，用眼藥水代替手指，並養成常洗手的好習慣。

4.戴隱形眼鏡過夜：戴著隱形眼鏡睡覺，會降低角膜含氧量，導致角膜缺氧、潰瘍，甚至永久性視力受損。1項針對隱形眼鏡使用者的臨床研究顯示，過夜配戴者的角膜感染風險是正常佩戴者的6倍。建議養成摘鏡清潔的習慣，讓角膜有充分呼吸的時間。

5.過度依賴眼藥水：市售的收斂型眼藥水雖然能瞬間讓眼睛「變白」，但長期使用會導致反彈性充血、眼壓升高。據眼藥水使用行為研究，濫用收斂性眼藥水與眼部血管異常及視神經傷害有顯著關聯。

醫師提醒，市售的收斂型眼藥水雖然能瞬間讓眼睛「變白」，但長期使用會導致反彈性充血、眼壓升高；情境照。（圖取自freepik）

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