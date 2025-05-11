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健康網》母親節享「瘦」吃大餐 營養師教5招學起來

2025/05/11 11:37

營養師提到，母親節大餐可以先吃菜，蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素能增加飽足感、幫助消化也墊個胃。（資料照）

營養師提到，母親節大餐可以先吃菜，蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素能增加飽足感、幫助消化也墊個胃。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（11）日是母親節，慶祝好日子容易大吃大喝，一不小心熱量就超標。營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享5招，既能享受美食也不怕胖的方法，包含先吃菜肉再吃澱粉、烹飪首選清蒸或水煮、減少沾醬或用低熱量醬料、主餐優先選低脂白肉、一同分食減少熱量。

高敏敏曾指出，每個人的性別、體重、活動量皆不同，所以每日所需熱量也不同，例如，50公斤的女生、偶而走路或站立（走路>8000步），每日所需熱量就是50公斤x女生（22）x身體活動指數1.4至1.6，所需熱量大約落在1540至1760大卡。

而母親節常見餐點，如半隻680g烤豬腳1612大卡（見下圖）、1隻烤全雞517公克1205大卡、1份120g的A5和牛980大卡等。一旦沒注意控制攝取量，這些常見美味佳餚很容易就熱量超標。

健康網》母親節享「瘦」吃大餐 營養師教5招學起來

營養師分享母親節吃大餐進食順序、擇食技巧與熱量圖鑑。（圖擷取自高敏敏臉書）

享瘦5招 醬料熱量也別忽略

●進食順序：蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素能增加飽足感、幫助消化也墊個胃，所以先吃菜再吃肉、再吃澱粉類。

●優先選擇低脂白肉：主餐建議以低脂肉類為主，像是海鮮類的油脂跟飽和脂肪，都比牛排紅肉類低，如果真的想吃牛排，可選菲力牛排，油脂含量較低，雞肉類則可選雞胸肉，豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低。

●首選清蒸、水煮：最好以清蒸水煮為主，甚至油煎、乾煎，也比焗烤或油炸相對健康，不想吃進過多熱量，擇食很重要。如果是在家料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康，並多搭配蔬菜。

●注意醬料：沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬熱量驚人，可以多品嘗食物的原味、減少沾醬或選擇和風、油醋、橄欖油等。

●分享食物：甜食飲料少糖無糖為主，減輕負擔，一同分享熱量，並小塊品嚐。此外，建議蛋糕在中午到下午時段吃，比較不容易堆積在身上，吃完多起身多活動，幫助代謝消化。另外，也可以搭配黑咖啡、無糖茶、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等飲料，降低糖份油脂熱量的攝取。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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