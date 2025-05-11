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健康網》肉桂恐與藥物交互作用 專家：「這些人」補充須謹慎

2025/05/11 12:40

專家提醒，如有高血壓、糖尿病、癌症、關節炎、氣喘、肥胖症、愛滋病等病患，在補充肉桂營養食品前，須謹慎評估是否合適；示意圖。（圖取自freepik）

專家提醒，如有高血壓、糖尿病、癌症、關節炎、氣喘、肥胖症、愛滋病等病患，在補充肉桂營養食品前，須謹慎評估是否合適；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肉桂常見於蘋果派、咖啡、肉桂捲等，添加在很多食物的香料，也在一些文化的傳統醫學中，有使用肉桂的歷史，如今肉桂開始被當作營養補充食品出售。對此，喬治華盛頓大學公共衛生兼任副教授、急診醫師溫麟衍（音譯，Leana Wen）提醒，如有高血壓、糖尿病、癌症、關節炎、氣喘、肥胖症、愛滋病、憂鬱症　等病患，補充前須謹慎評估。

CNN》報導，一篇發表於《食品化學：分子科學》（Food Chemistry：Molecular Sciences）中，作者警告不要食用過量含有肉桂的物質，尤其是有其他健康問題的人，因為肉桂中的成分，有可能影響其他處方藥物的代謝，人們對此應該要注意。肉桂是一種來自肉桂樹乾燥樹皮的香料，儘管有些研究表明肉桂補充劑可能有助於治療糖尿病或減肥，但仍需要更多的研究來證明其益處，目前美國食品藥物管理局（FDA）尚未批准使用肉桂治療任何疾病。

溫麟衍說明，肉桂可能含有高濃度的香豆素，為1種抗凝血劑。錫蘭肉桂也可能含有微量的香豆素。如果已經服用抗凝血藥物的人攝取大量香豆素，可能會增加他們的出血風險。已知香豆素會與肝臟產生交互作用，長期使用含有高濃度香豆素的肉桂產品，可能對患有肝病患者造成健康風險。

此外，她也將心臟病或中風病史者等，有在使用抗凝血藥物的人，或所服用的藥物需經由肝臟代謝的人，甚至是薑黃、人參與銀杏等，都可能與肉桂產生交互作用。

溫麟衍提到，研究中有說明，一般料理上「灑一點肉桂」不太可能有問題，所警告的是「過度使用的人」，像是長期使用濃縮的肉桂補充劑，例如連續數月每天服用肉桂膠囊的人。如果真的有意願，需要先詢問過醫療相關人員，檢查所服用藥物是否會產生交互作用。

溫麟衍提醒，人們應該謹慎服用營養補充食品，不能僅僅因為某東西宣稱「天然」就相信它是安全的，有時候少量服用的安全，大量服用也可能會變得不安全，因此在服用各種營養補充食品前，最好先向醫師或藥師諮詢，才能避免與處方藥物交互作用。

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