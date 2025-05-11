健康網》「哈佛蔬菜湯」升級版！ 5色食材打造滿滿植化素

營養師指出，這道升級版哈佛蔬菜湯選用5種不同顏色的蔬菜，涵蓋多樣植化素與關鍵營養素，再加上魚片補充蛋白質及好油脂等營養。（圖擷取自吳映澄臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕由前哈佛大學教授、日本醫師高橋弘研發的「哈佛蔬菜湯」在網路爆紅，主要由洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜、南瓜等食材熬煮，進而達到養生功效。營養師吳映澄分享升級版本食譜，在原始基礎上再加入番茄和魚片，提升植化素、優質蛋白質、好油脂等，營養更均衡。

1鍋5色 降膽固醇、護眼好處多

吳映澄於臉書發文指出，這道升級版哈佛蔬菜湯選用5種不同顏色的蔬菜，涵蓋多樣植化素與關鍵營養素：

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高麗菜：富含β-胡蘿蔔素、維生素U、吲哚-3-甲醇、蘿蔔硫素，有助於腸胃與肝臟健康。

紅蘿蔔：提供β-胡蘿蔔素與維生素E，有助抗氧化與眼睛保健。

洋蔥：含類黃酮素、槲皮素與硫化物，具抗發炎與降膽固醇潛力。

南瓜：含β-胡蘿蔔素、維生素E與甘露醇，有助利尿與免疫調節。

番茄：富含茄紅素，有助抗氧化、對男性攝護腺健康特別有益。

營養師提到，番茄富含茄紅素，有助抗氧化、對男性攝護腺健康特別有益。（圖取自freepik）

吳映澄說明，植化素（Phytochemicals）是存在植物裡的化學物質，我們人體無法自行製造，必須透過食物攝取，不同顏色的蔬果，提供不同種類的植化素，有助於減少發炎反應、調節免疫系統、預防慢性疾病，甚至防癌抗老。

搭魚片補蛋白質與好油脂

吳映澄指出，傳統的哈佛蔬菜湯以黃色與白色蔬菜為主，蛋白質與脂溶性營養素相對不足。適度加入新鮮魚片熬煮，不僅能補充優質蛋白與omega-3脂肪酸，也有助於脂溶性維生素如β-胡蘿蔔素與維生素E的吸收，同時提升飽足感。

現代人因生活忙碌、三餐外食，常常面臨蔬果攝取不足的問題。吳映澄建議，在家熬煮一鍋富含植化素與膳食纖維的蔬菜湯，不僅方便保存，每日一碗也能幫助外食族補足營養缺口，讓均衡飲食變得更簡單。

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