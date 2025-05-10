健康網》破解體型雕塑4大迷思 醫：體雕不等於減重

體雕是針對局部脂肪改善線條，不會大幅改變體重；如果想減少整體脂肪比例，仍需要配合飲食與運動；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕透過體態雕塑可以讓身形變得更理想，但體雕是減重嗎？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」破解關於體態雕塑的4迷思，體雕是針對局部脂肪改善線條，不會大幅改變體重；如果想減少整體脂肪比例，仍需要配合飲食與運動，因此體雕並不等於減重。

體雕後就不用運動了？許書華指出，雖然體雕能改善外觀，但運動與飲食控制才是維持成果的根本，否則脂肪細胞雖然變少了，但剩下的還是會變。

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一次體雕就會有明顯的變化？許書華表示，體雕效果會依據每個人體質，脂肪厚度和治療次數而不同，要有耐心，並遵循醫師建議，才能看得見穩定的改變。

體雕能夠減掉內臟脂肪？許書華說明，體雕針對的皮下脂肪，內臟脂肪只能靠健康飲食，運動和專業減重治療來改善。

許書華強調，體雕需要經過專業醫師評估脂肪分布、肌肉量與內臟脂肪等指標，量身打造最適合的方案，才能安全有效、達到預期效果，並建立長久可維持的健康生活型態。

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