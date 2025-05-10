自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》破解體型雕塑4大迷思 醫：體雕不等於減重

2025/05/10 19:20

體雕是針對局部脂肪改善線條，不會大幅改變體重；如果想減少整體脂肪比例，仍需要配合飲食與運動；情境照。（圖取自freepik）

體雕是針對局部脂肪改善線條，不會大幅改變體重；如果想減少整體脂肪比例，仍需要配合飲食與運動；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕透過體態雕塑可以讓身形變得更理想，但體雕是減重嗎？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」破解關於體態雕塑的4迷思，體雕是針對局部脂肪改善線條，不會大幅改變體重；如果想減少整體脂肪比例，仍需要配合飲食與運動，因此體雕並不等於減重。

體雕後就不用運動了？許書華指出，雖然體雕能改善外觀，但運動與飲食控制才是維持成果的根本，否則脂肪細胞雖然變少了，但剩下的還是會變。

一次體雕就會有明顯的變化？許書華表示，體雕效果會依據每個人體質，脂肪厚度和治療次數而不同，要有耐心，並遵循醫師建議，才能看得見穩定的改變。

體雕能夠減掉內臟脂肪？許書華說明，體雕針對的皮下脂肪，內臟脂肪只能靠健康飲食，運動和專業減重治療來改善。

許書華強調，體雕需要經過專業醫師評估脂肪分布、肌肉量與內臟脂肪等指標，量身打造最適合的方案，才能安全有效、達到預期效果，並建立長久可維持的健康生活型態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中