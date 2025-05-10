自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》異膚恐影響孩童長高 醫：睡不好、發炎、控制差是主因

2025/05/10 16:24

沈孟暵指出，嚴重的異位性皮膚炎若未妥善控制，可能會連帶影響兒童的生長發育，導致身高發展比同齡孩子落後；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈孟暵指出，嚴重的異位性皮膚炎若未妥善控制，可能會連帶影響兒童的生長發育，導致身高發展比同齡孩子落後；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕異位性皮膚炎是一種慢性皮膚疾病，不僅會讓皮膚癢到難以入睡，對於孩子的身心發展也可能造成長遠影響。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，嚴重的異位性皮膚炎若未妥善控制，可能會連帶影響兒童的生長發育，導致身高發展比同齡孩子落後，而異位性皮膚炎對小孩身高的影響和睡不好長期疾病控制不佳身體長期發炎有關。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」分享，異位性皮膚炎導致小孩長不高的3個原因：

睡不好：皮膚搔癢導致孩子晚上無法好好睡覺，影響生長荷爾蒙的分泌。

長期疾病控制不佳：疾病長期需要使用外用或全身性類固醇控制，沒有適時轉換成其他免疫調節劑，可能會影響孩子的生長發育。

身體長期發炎：身體持續處於發炎狀態，會消耗能量並影響生長，尤其是中度或重度的異位性皮膚炎，這些問題更明顯。

沈孟暵提到，近年研究發現，對於6至11歲、身高原本低於同齡百分位的小朋友，若能在醫師評估下使用適當的免疫調節治療方式，部分兒童的身高排名可能顯著進步，排名比原本高出至少25個名次。與未使用此治療者相比效果更佳。不過，若到了12歲以後才啟動治療，身高改善幅度則相對有限，顯示黃金介入期為兒童階段。

沈孟暵提醒，異位性皮膚炎的影響不限於皮膚表現，體重與BMI也可能因長期發炎或治療副作用而偏高。為了孩子的整體健康與發展，建議家長及早就醫，交由皮膚專科醫師評估病情。特別是針對中度或重度異位性皮膚炎的兒童，儘早擬定適當的治療計畫，不僅能改善皮膚症狀，也可能對成長發育帶來助益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中