健康網》異膚恐影響孩童長高 醫：睡不好、發炎、控制差是主因

沈孟暵指出，嚴重的異位性皮膚炎若未妥善控制，可能會連帶影響兒童的生長發育，導致身高發展比同齡孩子落後；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕異位性皮膚炎是一種慢性皮膚疾病，不僅會讓皮膚癢到難以入睡，對於孩子的身心發展也可能造成長遠影響。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，嚴重的異位性皮膚炎若未妥善控制，可能會連帶影響兒童的生長發育，導致身高發展比同齡孩子落後，而異位性皮膚炎對小孩身高的影響和睡不好、長期疾病控制不佳、身體長期發炎有關。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」分享，異位性皮膚炎導致小孩長不高的3個原因：

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●睡不好：皮膚搔癢導致孩子晚上無法好好睡覺，影響生長荷爾蒙的分泌。

●長期疾病控制不佳：疾病長期需要使用外用或全身性類固醇控制，沒有適時轉換成其他免疫調節劑，可能會影響孩子的生長發育。

●身體長期發炎：身體持續處於發炎狀態，會消耗能量並影響生長，尤其是中度或重度的異位性皮膚炎，這些問題更明顯。

沈孟暵提到，近年研究發現，對於6至11歲、身高原本低於同齡百分位的小朋友，若能在醫師評估下使用適當的免疫調節治療方式，部分兒童的身高排名可能顯著進步，排名比原本高出至少25個名次。與未使用此治療者相比效果更佳。不過，若到了12歲以後才啟動治療，身高改善幅度則相對有限，顯示黃金介入期為兒童階段。

沈孟暵提醒，異位性皮膚炎的影響不限於皮膚表現，體重與BMI也可能因長期發炎或治療副作用而偏高。為了孩子的整體健康與發展，建議家長及早就醫，交由皮膚專科醫師評估病情。特別是針對中度或重度異位性皮膚炎的兒童，儘早擬定適當的治療計畫，不僅能改善皮膚症狀，也可能對成長發育帶來助益。

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