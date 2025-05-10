健康網》淋浴舒緩肩頸痠痛 穴位茶飲一次看

中醫指出，利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往大椎穴由上往下同一方向沖淋，可舒緩肩頸痠痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（11）日是5月第2個星期日，也是母親節，許多媽媽平時除了工作之外，還需要負擔額外的家務等，讓肩頸經常處於痠痛的狀態。中醫師王大元表示，想要舒緩僵硬可以先用熱敷熱療，利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往大椎穴由上往下同一方向沖淋，穴位按摩可選天宗、風池、肩中俞和肩外俞等穴，或來點玫瑰枸杞紅棗茶，能舒緩情緒、補肝明目。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，大多數的媽媽可以從肩頸肌肉處摸到僵硬的筋結點，沿著硬點往下會發現整片肌肉，呈現緊繃的狀態。除了用蓮蓬頭水流刺激穴位，如果家中有遠紅外線儀，因為波長較長的緣故，能夠活化深層肌肉，照射效果會比熱敷更好。

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王大元提到，由於長時間的頸椎固定，容易使身體呈現駝背、圓肩和頸椎前傾，靠牆運動也是一個不錯的選擇，一開始請先雙腳打開與肩同寬，雙手自然垂下，身體靠牆站立，讓腳後跟、臀部、肩胛骨和後腦杓靠在牆上，雙眼直視前方，呈現頭腳一直線的狀態。將頸椎向牆壁方向往後貼近、下巴後縮，後頸會呈現酸軟的感覺，持續30秒後再休息30秒，重複5次，以改善頸部過度前傾的問題。

王大元說，穴位按摩可選天宗、風池、肩中俞和肩外俞等穴，或從枕骨下肌群下緣往外撥筋按摩5-10分鐘，請注意力道保持輕微酸楚感即可。茶飲如玫瑰枸杞紅棗茶，玫瑰花舒緩緊繃的情緒、枸杞補肝明目、紅棗養顏美容，增強元氣。如果喜歡茶香，也可以加一點紅烏龍。劑量上乾燥玫瑰花 1-3朵，少量即可，避免腹瀉；枸杞 10粒；紅棗片 3-4顆，加入熱水500毫升，悶泡10-15分鐘即可飲用。

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