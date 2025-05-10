健康網》缺一顆牙也不行？ 醫：恐釀全口掉牙危機

葉昭孝指出，患者常會認為缺一顆牙齒好像不會怎麼樣，但其實影響很大，不只是牙齒排列、牙周及牙齒的健康，甚至可能會面臨全口掉牙的狀況；圖為情境照。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口腔缺牙，除了影響外觀美觀外，還可能引發一系列其他口腔問題。良品牙醫診所牙醫師葉昭孝指出，患者常會認為缺一顆牙齒好像不會怎麼樣，但其實影響很大，不只是牙齒排列、牙周及牙齒的健康，甚至可能會面臨全口掉牙的狀況。所以，口腔缺牙是絕對不可以忽視的問題。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」與個人網站說明，5個缺牙會發生的問題，包括牙齒過度磨損、蛀牙和牙周病機率增加、齒列凌亂和鄰牙歪斜、對咬牙異常生長以及齒槽骨逐漸流失。了解這些問題及如何應對，有助於維護口腔健康。

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牙齒過度磨損

葉昭孝提到，缺牙會導致口腔功能性的改變，剩餘的牙齒需要承擔更大的咀嚼壓力，這會加速牙齒表面的磨損，導致牙齒變得敏感，甚至出現裂紋和崩缺，不僅影響咀嚼功能，甚至可能引發牙齒疼痛和其他口腔問題。

使用假牙或植牙的方式，不僅可以恢復缺失牙齒的功能，還能減少其他牙齒的磨損。此外，保持良好的咀嚼習慣和定期牙科檢查，也有助於預防牙齒磨損。

葉昭孝指出，保持良好的咀嚼習慣和定期牙科檢查，也有助於預防牙齒磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛀牙 牙周病機率增加

葉昭孝表示，缺牙導致咀嚼功能不完整，食物殘渣容易滯留在缺牙區域或其他牙齒之間，增加蛀牙和牙周病風險。而食物殘渣殘留在口腔中也會滋生細菌，引發蛀牙問題，同時牙周組織也容易受到嚴重影響，增加牙周病的發生機率。

養成良好的口腔衛生習慣，包括每天刷牙和使用牙線，能有效減少細菌積聚。此外，定期進行牙科檢查和專業清潔，能夠早期發現和治療蛀牙和牙周病的問題。缺牙會導致齒列不齊，鄰近的牙齒會向缺失部位傾斜或移動，導致齒列凌亂。這不僅影響美觀，還會使咀嚼功能失常，甚至引發咬合問題。

齒列凌亂 鄰牙歪斜

葉昭孝說明，缺牙會導致鄰牙失去支撐，導致鄰牙逐漸向缺失部位傾斜或移動，造成齒列凌亂不整齊。不僅會影響口腔美觀，還會影響咬合功能使咀嚼功能異常，增加口腔健康問題。矯正治療可以有效改善齒列凌亂問題，保持齒列的整齊和正常功能。將早期缺牙問題及時處理，能避免齒列凌亂狀況的發生。

葉昭孝指出，矯正治療可以有效改善齒列凌亂問題，保持齒列的整齊和正常功能；情境照。（圖取自freepik）

對咬牙異常生長

葉昭孝指出，缺牙區域缺乏適當的對咬，可能造成其異常生長或過度伸長。對咬牙的異常生長會影響口腔結構，造成咀嚼功能異常，甚至導致對咬牙的損傷。使用假牙或植牙的方式，能有效恢復正常的咬合關係，防止對咬牙異常生長。

齒槽骨逐漸流失

葉昭孝說，缺牙後，齒槽骨因缺乏正常的咀嚼壓力刺激而逐漸流失，導致骨質退化。齒槽骨的流失會進一步影響鄰近牙齒的穩定性，甚至可能導致更多牙齒的脫落，也會使得未來進行牙科修復手術困難度增加。保持良好的口腔衛生習慣和健康的飲食習慣，有助於維持齒槽骨的健康。

葉昭孝總結，缺牙問題對口腔健康的影響是多方面的，從牙齒過度磨損到齒槽骨流失，每一個問題都需要高度重視。針對缺牙所引發的5個問題，及早尋求專業牙科醫師的幫助和建議，透過假牙、植牙或矯正等方式，進行相應的治療和修復，是維護口腔健康不可或缺的一環。同時，保持良好口腔衛生習慣，定期進行牙科檢查和清潔，也是預防和處理缺牙問題的重要因素。

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