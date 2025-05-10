自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》缺一顆牙也不行？ 醫：恐釀全口掉牙危機

2025/05/10 14:33

葉昭孝指出，患者常會認為缺一顆牙齒好像不會怎麼樣，但其實影響很大，不只是牙齒排列、牙周及牙齒的健康，甚至可能會面臨全口掉牙的狀況；圖為情境照。（圖取自pexels）

葉昭孝指出，患者常會認為缺一顆牙齒好像不會怎麼樣，但其實影響很大，不只是牙齒排列、牙周及牙齒的健康，甚至可能會面臨全口掉牙的狀況；圖為情境照。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口腔缺牙，除了影響外觀美觀外，還可能引發一系列其他口腔問題。良品牙醫診所牙醫師葉昭孝指出，患者常會認為缺一顆牙齒好像不會怎麼樣，但其實影響很大，不只是牙齒排列、牙周及牙齒的健康，甚至可能會面臨全口掉牙的狀況。所以，口腔缺牙是絕對不可以忽視的問題。

葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」與個人網站說明，5個缺牙會發生的問題，包括牙齒過度磨損蛀牙和牙周病機率增加齒列凌亂和鄰牙歪斜對咬牙異常生長以及齒槽骨逐漸流失。了解這些問題及如何應對，有助於維護口腔健康。

牙齒過度磨損

葉昭孝提到，缺牙會導致口腔功能性的改變，剩餘的牙齒需要承擔更大的咀嚼壓力，這會加速牙齒表面的磨損，導致牙齒變得敏感，甚至出現裂紋和崩缺，不僅影響咀嚼功能，甚至可能引發牙齒疼痛和其他口腔問題。

使用假牙或植牙的方式，不僅可以恢復缺失牙齒的功能，還能減少其他牙齒的磨損。此外，保持良好的咀嚼習慣和定期牙科檢查，也有助於預防牙齒磨損。

葉昭孝指出，保持良好的咀嚼習慣和定期牙科檢查，也有助於預防牙齒磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉昭孝指出，保持良好的咀嚼習慣和定期牙科檢查，也有助於預防牙齒磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛀牙 牙周病機率增加

葉昭孝表示，缺牙導致咀嚼功能不完整，食物殘渣容易滯留在缺牙區域或其他牙齒之間，增加蛀牙和牙周病風險。而食物殘渣殘留在口腔中也會滋生細菌，引發蛀牙問題，同時牙周組織也容易受到嚴重影響，增加牙周病的發生機率。

養成良好的口腔衛生習慣，包括每天刷牙和使用牙線，能有效減少細菌積聚。此外，定期進行牙科檢查和專業清潔，能夠早期發現和治療蛀牙和牙周病的問題。缺牙會導致齒列不齊，鄰近的牙齒會向缺失部位傾斜或移動，導致齒列凌亂。這不僅影響美觀，還會使咀嚼功能失常，甚至引發咬合問題。

齒列凌亂 鄰牙歪斜

葉昭孝說明，缺牙會導致鄰牙失去支撐，導致鄰牙逐漸向缺失部位傾斜或移動，造成齒列凌亂不整齊。不僅會影響口腔美觀，還會影響咬合功能使咀嚼功能異常，增加口腔健康問題。矯正治療可以有效改善齒列凌亂問題，保持齒列的整齊和正常功能。將早期缺牙問題及時處理，能避免齒列凌亂狀況的發生。

葉昭孝指出，矯正治療可以有效改善齒列凌亂問題，保持齒列的整齊和正常功能；情境照。（圖取自freepik）

葉昭孝指出，矯正治療可以有效改善齒列凌亂問題，保持齒列的整齊和正常功能；情境照。（圖取自freepik）

對咬牙異常生長

葉昭孝指出，缺牙區域缺乏適當的對咬，可能造成其異常生長或過度伸長。對咬牙的異常生長會影響口腔結構，造成咀嚼功能異常，甚至導致對咬牙的損傷。使用假牙或植牙的方式，能有效恢復正常的咬合關係，防止對咬牙異常生長。

齒槽骨逐漸流失

葉昭孝說，缺牙後，齒槽骨因缺乏正常的咀嚼壓力刺激而逐漸流失，導致骨質退化。齒槽骨的流失會進一步影響鄰近牙齒的穩定性，甚至可能導致更多牙齒的脫落，也會使得未來進行牙科修復手術困難度增加。保持良好的口腔衛生習慣和健康的飲食習慣，有助於維持齒槽骨的健康。

葉昭孝總結，缺牙問題對口腔健康的影響是多方面的，從牙齒過度磨損到齒槽骨流失，每一個問題都需要高度重視。針對缺牙所引發的5個問題，及早尋求專業牙科醫師的幫助和建議，透過假牙、植牙或矯正等方式，進行相應的治療和修復，是維護口腔健康不可或缺的一環。同時，保持良好口腔衛生習慣，定期進行牙科檢查和清潔，也是預防和處理缺牙問題的重要因素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中