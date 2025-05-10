基隆肌力趴 肌力檢測和運動防治肌少症

基隆市舉辦千禧肌力趴，民眾跟著教練做活力操，並有肋力訓練等，讓工民眾預防肌少症。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市65歲長者人數居全台第4名，市政府和千禧之愛健康基金會，今（10）日在市立體育館舉辦肌力趴，幫民眾檢測肌力和教民眾運動、健康飲食，訓練民眾「好肌力」，避免高齡長者肌少症。

肌少症是高齡族群常見卻容易被忽略的問題，隨著老化，肌肉流失、肌力下降，不只影響行動力，讓提菜籃、拿水桶、拎行李等日常處處不便利，也會增加跌倒與失能的風險。

請繼續往下閱讀...

千禧之愛基金會董事長暨國衛院副院長許惠恒表示，今天舉辦「千禧肌力趴」是基金會跨出台北市的第一站，選在邁入「超高齡社會」的基隆市辦理，希望長者能及早認識肌少症的風險與預防方法，延緩退化。

市長謝國樑和議長童子瑋都到場，跟著教練一起做活力操，希望民眾在生活中簡單運動和健康飲食，強化自己肌力、延緩老化最有效的方式。

「千禧肌動趴」活動，在現場為眾檢測肌力、肌肉訓練操等，讓民眾學習在家輕鬆做運動、訓練肌力及手腦平衡活動，營養師也教導民眾，三餐攝取足夠蛋白質，以提供肌肉合成原料，讓民眾活動自如。

基隆市舉辦千禧肌力趴，民眾跟著教練做活力操，並有肋力訓練等，讓工民眾預防肌少症。（記者盧賢秀攝）

基隆市舉辦千禧肌力趴，民眾跟著教練做活力操，並有肋力訓練等，讓工民眾預防肌少症。（記者盧賢秀攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法