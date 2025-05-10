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健康 > 心理精神

健康網》廣末涼子診斷「躁鬱症」 醫：最早青少年時發病

2025/05/10 11:47

廣末涼子曾出席大港開唱帶來不少經典歌曲，怎料返日後就發生意外。（翻攝自廣末涼子IG）

廣末涼子曾出席大港開唱帶來不少經典歌曲，怎料返日後就發生意外。（翻攝自廣末涼子IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子於4月初發生車禍，以及傷害護理師等意外引發關注。爾後經紀公司公開她的健康狀況，表示她診斷出「躁鬱症」與「甲狀腺機能亢進」。目前正在依照醫師指示治療並在家中靜養，暫停演藝活動。精神科醫師楊聰財指出，躁鬱症患者的精神狀態經常在兩種極端反覆變換，通常是身邊的人察覺「你變了」才發現罹病；早期發現症狀有助於預防。

廣末涼子因為疾病與身心狀況因素，須暫停演藝事業。（翻攝自廣末涼子IG）

廣末涼子因為疾病與身心狀況因素，須暫停演藝事業。（翻攝自廣末涼子IG）

楊聰財指出，躁鬱症又稱「雙極性情感障礙」（Bipolar Disorder）是一種情緒嚴重波動的精神疾病，患者在「躁期（mania/hypomania）」與「鬱期（depression）」之間反覆變換。這種變化有時可能很突然，也可能歷時數週或數月。最早在青少年到成年初期便會發病，且若家族中有相關病史，發病率較高。

患者的表現徵狀則隨著躁期與鬱期略有不同。楊聰財表示，患者在躁期會有情緒高漲、衝動行為以及誇大妄想等症狀；而到了鬱期可能會有持續情緒低落，對原本喜愛事物失去興趣。

楊聰財提醒，若有劇烈的情緒轉變與睡眠週期異常（例如完全不睡但不覺得累，或是睡眠時間過長），以及講話內容毫無邏輯、不能理解，突然有魯莽的行為（如揮霍金錢），也可能對生活失去希望，覺得自己無價值。實際上通常是身邊的人最先發現「不像平常的你」，因此身邊的人支持很重要。

最後楊聰財說明，治療方式包含：藥物（情緒穩定劑、抗精神病藥）、心理治療、生活作息調整。且早期辨識症狀有助於預防疾病惡化，及早就醫接受精神科評估與診斷。

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