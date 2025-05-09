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健康網》孕吐能吃藥嗎？ 食藥署：經評估「這些」藥能緩解
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕懷孕後反覆孕吐胃不舒服，可以吃藥嗎？有什麼藥能幫助緩解孕吐？食品藥物管理署（簡稱食藥署）在粉專「藥博士 正藥說」發文解答，孕吐可以用藥輔助緩解，有些藥品如維生素B6、抗組織胺類藥、Metoclopramide（美多普胺）Ondansetron（昂丹司瓊），在醫師或藥師等醫療專業人員評估下，是安全可用的，可以幫助你舒服一點，但如果孕吐嚴重到無法進食、體重狂掉、甚至脫水，一定要就醫處理。
食藥署分享，可以幫忙緩解孕吐的藥。
Pyridoxine維生素B6
水溶性維生素，在身體中參與許多重要反應，和腸胃蠕動、噁心感有關；能穩定腦部控制噁心感的區域，有助於腸胃功能穩定，減少不適。
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抗組織胺類藥
常見的有Doxylamine（多西拉敏）、Diphenhydramine（苯海拉明）、Meclizine（美克利靜錠）等，可與維生素B6搭配使用，效果更穩定；能影響大腦，阻斷催吐中樞的組織胺作用，減緩噁心感。
止吐藥
常見的Metoclopramide、Ondansetron，通常用在比較嚴重的孕吐，一般由醫師處方，不建議自行購買服用。
食藥署提醒，如果孕吐嚴重到無法進食、體重狂掉、甚至脫水，一定要就醫處理；有任何不適要諮詢醫師或藥師等醫療專業人員，請勿自行停藥或更改劑量，以確保健康與安全。
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