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健康網》益生菌吃了沒效？ 營養師曝：缺「這一樣」好菌養不起來

2025/05/09 20:51

林俐妤指出，但許多人會覺得益生菌吃了沒效，這是因為需要有膳食纖維（益生元）的搭配，才能真正增加腸道內的好菌。（圖取自freepik）

林俐妤指出，但許多人會覺得益生菌吃了沒效，這是因為需要有膳食纖維（益生元）的搭配，才能真正增加腸道內的好菌。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康與腸道菌叢有密切的關係，許多研究都已經證實腸道菌叢失衡會造成許多文明病，像是肥胖、糖尿病及脂肪肝等。營養師林俐妤指出，但許多人會覺得益生菌吃了沒效，這是因為需要有膳食纖維（益生元）的搭配，才能真正增加腸道內的好菌。她解釋，益生元是益生菌的營養基質，經過發酵作用進一步繁殖，可維持腸道菌叢的多樣性，和腸道黏膜的完整。

腸道生態平衡 是維持健康的關鍵

林俐妤在好食課臉書粉專網站上指出，人體的腸道是一個複雜生態系統，存在著多種微生物包括益生菌（共生菌）和病原菌，而腸道菌之間的平衡及多樣性就顯著影響我們的健康；健康的腸道生態除了是腸道好菌要多以外，最重要的是菌種更要多樣、多元，這有助於預防許多疾病的發生。

林俐妤進一步說明，腸道菌叢失衡不僅會造成腸胃道疾病，也會許多代謝性疾病，像是肥胖、糖尿病、高血壓等，以及免疫系統相關疾病，甚至還會影響到大腦，造成憂鬱症、阿茲海默症，對健康產生嚴重的危害，是需要積極面對的健康議題。

林俐妤進一步說明，腸道菌叢失衡不僅會造成腸胃道疾病，也會許多代謝性疾病，像是肥胖、糖尿病、高血壓等，以及免疫系統相關疾病。（圖取自freepik）

林俐妤進一步說明，腸道菌叢失衡不僅會造成腸胃道疾病，也會許多代謝性疾病，像是肥胖、糖尿病、高血壓等，以及免疫系統相關疾病。（圖取自freepik）

飲食 壓力 環境 藥物是破壞菌相的元兇

林俐妤指出，現代生活中有許多因素都會破壞我們的腸道菌相平衡，像是不健康的飲食習慣、長期使用抗生素、慢性壓力、發炎，甚至環境污染等都可能對腸道健康造成損害，而其中長期高糖、高油、高鹽、低纖的飲食是造成腸道菌叢失衡的主要原因。不健康的飲食型態會促使有害菌在腸道中繁殖，同時削弱有益菌的數量，也會破壞腸道黏膜屏障，使得細菌及過敏原容易進入體內，進而增加了多種疾病的風險。

益生菌搭配益生元發揮更大功效

林俐妤說明，益生菌是許多人為改善腸道健康而採取的措施之一，已有許多研究證實，單獨補充益生菌可能不足以實現發揮最佳效果，需要有膳食纖維（益生元）的搭配，才能真正增加腸道內的好菌。

林俐妤說明，研究證實，單獨補充益生菌可能不足以實現發揮最佳效果，需要有膳食纖維（益生元）的搭配，才能真正增加腸道內的好菌。（圖取自freepik）

林俐妤說明，研究證實，單獨補充益生菌可能不足以實現發揮最佳效果，需要有膳食纖維（益生元）的搭配，才能真正增加腸道內的好菌。（圖取自freepik）

益生菌可將益生元當作營養基質，經過發酵作用進一步繁殖，也產生許多代謝物，維持長期腸道菌叢的多樣性、腸道黏膜的完整，甚至代謝物也會進入人體影響血糖、血脂和建構許多腸道軸線。

林俐妤建議，在補充益生菌的同時，最重要的仍然是日常生活中多多攝取富含膳食纖的食物，如蔬菜、水果、燕麥等，並且配合健康的飲食型態才是維持腸道健康的不二法門。

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