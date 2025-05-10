雞肉真比紅肉健康？新研究曝恐增腸癌與死亡風險

研究發現，雞肉飼料中的農藥殘留，可能增加健康風險。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雞肉長年被視為相對健康的蛋白質來源，但一項來自義大利的新研究，卻對這項「常識」提出警訊。研究追蹤近5000名成年人的飲食習慣長達19年，發現每週攝取超過300公克雞肉的人，罹患消化系統癌症並提早死亡的風險，竟比攝取量低於100公克者高出逾兩倍，且男性風險更甚。

根據《每日郵報》報導，這項由義大利國家腸胃研究院主導的研究，對象為4869名成人，透過詳細問卷紀錄其肉類攝取習慣，再交叉分析其健康狀況與死亡紀錄。統計結果顯示，雞肉攝取過多與胃腸道癌症風險有關，並可能提高整體死亡率。

請繼續往下閱讀...

研究團隊推測，導致風險升高的可能因素有以下幾點：雞肉在高溫烹煮下可能產生致癌的「突變原」，部分飼養雞隻的飼料中也可能殘留農藥與激素，或是飼養及加工方式影響雞肉本身的安全性。不過，研究者也坦言，仍需進一步實驗驗證這些假說。

此外，研究顯示，男性對雞肉相關的健康風險反應更強烈。每週吃超過300公克雞肉的男性，死於腸胃道癌症的機率是低攝取者的2.6倍。研究團隊懷疑，性別荷爾蒙差異、飲食偏好或代謝差異等，可能是潛在關鍵。

不過，研究也指出，紅肉攝取量偏高者，則與心臟病、糖尿病與非腸胃道癌症有較強關聯，凸顯無論選擇何種肉類，控制攝取量、均衡飲食仍是健康關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法