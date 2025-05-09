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健康網》精蟲活性高好處多 研究：平均多活約3年
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過往的研究主要在討論精蟲活性與男性生育力、長期存活率的相關性，旭陽診所副院長許沛揚分享今（2025）年4月，丹麥的哥本哈根大學統計該國從1963年到2015年間，總計78284位男性的精液品質資料庫發現，精蟲活動力高的男性，比活動力低的，平均能多活約3年，或許做生育力檢查時，也可作為疾病預防的時機，精液分析若有異常，不只生育計畫，也要考量整體健康情況。
許沛揚在臉書專頁「許醫師」發文指出，研究發現，活動精蟲總量0-5百萬的男性，預期壽命77.6歲，但活動精蟲總量超過1.2億的男性，預期壽命可達80.3歲，兩者相差2.7年，在統計學上有顯著差異。
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許沛揚補充，各項精液分析參數，包括精蟲濃度、活動力、型態，都發現「較低精液品質」與各種原因「死亡率增加」都呈現劑量反應關係—品質愈低死亡率愈增。分析也特別納入精液分析前的健康狀態，顯示精液分析參數的下降並非來自原本就較不健康的族群。
許沛揚說，其實過往有一些研究在討論男性生育力與長期存活率的相關性，該研究追蹤時間超過50年，且是全世界少見的大規模精液品質資料庫，進一步證實精液與健康的相關性。
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