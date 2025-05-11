健康網》吃早餐有助抗憂鬱？ 近200萬人研究揭真相

規律攝取早餐，有助降低憂鬱症風險。營養師鼓勵攝取碳水化合物如燕麥、優質蛋白質如雞蛋、富膳食纖維與植化素如全穀類、富含抗發炎脂肪酸如堅果或酪梨等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐總是跳過不吃？小心帶來的影響不只是肚子餓，還可能與憂鬱症風險提升相關！營養師老辜彙整研究指出，跳過早餐與重度憂鬱症（MDD）之間存在明確的因果關係，並非僅是單純的關聯現象。鼓勵民眾規律攝取早餐，選擇低升糖指數的碳水化合物如燕麥、優質蛋白質如雞蛋、富膳食纖維與植化素如全穀類、富含抗發炎脂肪酸如堅果等。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，一篇研究於2024年10月發表，運用「孟德爾隨機化」（MR）分析法，透過基因型資料來排除其他干擾因素，結果發現：習慣不吃早餐者，未來罹患重度憂鬱症的風險顯著上升。研究樣本涵蓋近200萬人，其中19萬人提供早餐攝取資料，181萬人提供憂鬱症相關資料，數據規模龐大，增加了研究的可信度。

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值得注意的是，研究也排除了「憂鬱導致不吃早餐」的反向因果可能性，進一步強化「吃早餐有助降低憂鬱風險」的結論。這也呼應了2019年麻省總醫院博士哈桑·達希提（音譯，Hassan S. Dashti）等人所做的研究，指出跳過早餐與情緒低落、失去興趣等核心憂鬱症狀之間，可能存在因果連結。

營養師引述研究指出，跳過早餐與情緒低落、失去興趣等核心憂鬱症狀之間，可能存在因果連結；情境照。（圖取自freepik）

培養吃早餐習慣 穩定情緒波動

老辜認為，規律攝取早餐應被納入心理健康促進的生活型態干預措施，尤其對青少年、上班族、更年期族群等壓力較大、情緒波動明顯的人，更應建立穩定的早餐習慣。

並建議，理想的早餐應包含以下4類營養元素：

●低升糖碳水化合物：如燕麥、地瓜。

●優質蛋白質：如雞蛋、無糖優格或豆類。

●高膳食纖維與植化素食材：如全穀類、菇類、蔬果。

●抗發炎脂肪酸：如堅果、酪梨等健康油脂。

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