健康網》沈玉琳罹血癌 醫：腹部變大或關節痛當心

藝人沈玉琳說明自己罹患血癌，正在準備接受進一步化療與評估骨髓移植；資料照。（記者徐郁雯攝）

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人「荒謬大師」沈玉琳日前驚傳住院，然狀況不明朗，不少人感到憂心；在昨（6）日晚間，沈玉琳官方粉專證實：沈玉琳罹患血癌，正在準備接受進一步化療與評估骨髓移植。不少人一聽到「血癌」都嚇壞了，陳乃銘診所院長陳乃銘說明，血癌相當多樣化，治療方式各有不同；同時提醒若有7大症狀超過一週以上，必須進一步檢查。

血癌7症狀 持續一週要當心

陳乃銘在臉書粉專「陳乃銘預防醫學」表示，大家常聽到「血癌」這個詞，心裡難免會緊張。但其實「血癌」不是只有一種，也有不同的治療方式。如果您出現這些症狀，而且持續超過一週以上，可能是血液疾病的警訊，務必要進一步檢查！

1.反覆感染（常常感冒、發燒、喉嚨痛）。

2.容易疲倦、臉色蒼白。

3.皮膚出現瘀青或不明出血。

4.肚子變大（肝脾腫大）。

5.骨頭或關節痛。

6.體重減輕、食慾變差。

7.貧血、暈眩。

陳乃銘診所院長陳乃銘解析，「血癌」不是只有一種，也有不同的治療方式。（圖取自shutterstock）

血癌是什麼？陳乃銘說明：血癌的正式名稱是白血病（Leukemia），是指骨髓中的白血球細胞發生異常、失控增生，導致影響正常血液功能，包括免疫、防止出血、攜帶氧氣等。

血癌4大類 依照風險做分層

白血病可依「病程速度」與「異常細胞種類」分為四大類：

●急性白血病（進展快速）：

急性淋巴性白血病（ALL）：兒童最常見。

急性骨髓性白血病（AML）：成人也常見。

●慢性白血病（進展較慢）

慢性淋巴性白血病（CLL）：多見於年長者。

慢性骨髓性白血病（CML）：有特定基因異常（費城染色體）。

每一種白血病的治療方式與預後都不太一樣。陳乃銘表示，雖然白血病不像實體癌（例如肺癌、大腸癌）那樣有明確的1到4期分期，但還是會根據以下來做「風險分層」：

1.細胞型態分類（良性／惡性細胞比例）。

2.染色體或基因變異（是否有特定突變）。

3.血球數值變化、肝脾腫大程度。

4.患者年齡與整體健康狀況。

這些會幫助醫師判斷疾病的嚴重程度、預後好壞，以及適合的治療方式。陳乃銘表示，血癌治療不像「開刀拿掉腫瘤」那麼直接，大多需要靠「全身性治療」，以下是常見選項。

●化學治療（Chemotherapy）：使用抗癌藥物殺死癌細胞，通常是治療的第一線。

●標靶治療（Targeted Therapy）：針對特定突變基因（如CML的BCR-ABL）給予精準藥物，副作用較少。

●免疫治療（Immunotherapy）：像是CAR-T細胞治療，利用人體自己的免疫細胞去攻擊癌細胞。

●骨髓移植（造血幹細胞移植）：重建健康的造血系統，是部分高風險血癌的重要治療選項。

●支持性療法：像是輸血、抗生素、止吐藥，幫助病人減輕副作用、提升生活品質。

