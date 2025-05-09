母親節將至 新營醫院教媽媽保健 應對「媽媽手」

新營醫院代理院長李偉愷（中右）贈送康乃馨給媽媽們。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院今（9日）舉辦「馨手相連，感恩母愛」活動，提前慶祝母親節，活動結合復健科、中醫科及社工室舉辦女性保健講座，教導媽媽更懂得如何照顧身體，在繁忙的生活中檢視自己的健康，活動有意思。代理院長李偉愷並贈送康乃馨給女性民眾，表達對女性們的敬意與關懷。

復健科物理治療師黃弘文介紹「媽媽手」，在醫學上稱為「狄奎凡氏腱鞘炎」，通常是因為手腕反覆使用、過度用力或姿勢不當造成，特別常見於抱小孩、擠奶、搬東西的媽媽們，因此被俗稱為「媽媽手」。可透過物理治療如超音波、牽拉運動等、注射類固醇、震波治療或再生療法等方式治療。

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講座中黃弘文除了說明病理與治療方式，還帶領現場媽媽們進行簡單的手腕伸展操與肌腱運動，幫助大家在生活中落實保健預防，避免症狀加重。

而在「更年期痠痛的中醫保健」講座中，林致展說明更年期常伴隨腰痠背痛、潮熱盜汗、心悸煩躁、睡眠不安等不適症狀，透過調肝腎、舒筋活血，搭配針灸與推拿等中醫調理方式，可有效緩解症狀、提升生活品質，讓媽媽的每一天都更舒心。

現場還規劃了癌症篩檢、腎臟保健、安寧緩和醫療、器官捐贈、精神疾病倡導及醫病共享決策等活動，讓民眾獲得豐富的保健知識，還能獲得精美的小禮品。李偉愷表示，新營醫院透過辦理母親節活動讓大家都能有正確的女性保健觀念，也祝福大家在溫馨的母親節都能擁有滿滿的愛與祝福。

復健科物理治療師黃弘文教導「媽媽手」的保健緩解。（新營醫院提供）

中醫師林致展說明女性更年期保健講座。（新營醫院提供）

衛教宣導教導媽媽們健康概念。（新營醫院提供）

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