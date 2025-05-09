健康網》安眠藥成癮中醫來幫忙 調整體質、針灸、習慣養成

中醫透過辨證論治調和體質、針灸安神來修復自律神經，以及調整情緒與習慣養成，來改善安眠藥成癮；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代節奏快的生活中，越來越多人因壓力大、情緒焦慮或作息紊亂而長期依賴安眠藥，原本只是偶爾使用，漸漸變成天天吃、甚至加量，風澤中醫診所副院長郭懿潔指出，這就是「安眠藥成癮」，中醫認為，失眠多與心神不寧、肝火旺、陰虛火旺、痰熱擾心等體質失衡有關，因此透過辨證論治調和體質、針灸安神來修復自律神經，以及調整情緒與習慣養成，來改善睡眠狀況。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文指出，安眠藥並不能治療失眠，它只是暫時抑制中樞神經，幫助你快速入睡，一旦依賴太久，身體會產生依賴性，安眠藥成癮症狀會出現安眠藥越吃越多、不吃藥就影響日常功能、提早吃完提早回診拿、症狀改善但仍繼續吃、隨身帶沒藥就焦慮、有戒斷症狀（煩躁、心悸、出汗、幻覺等）。

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辨證論治 中藥調理

郭懿潔表示，透過把脈、問診、辨別是哪一種失眠體質（如肝鬱氣滯、心脾兩虛、腎陰不足等），再以中藥進行個人化調理，讓身體重新找回自然入睡的能力。

條通經絡 針灸安神

郭懿潔說，常用的穴位如神門、內觀、安眠、百會等，調通經絡氣血，可以穩定情緒、改善焦慮與失眠，還能減少戒斷症狀的不適。

生活教練 調整習慣

郭懿潔表示，養成定期放鬆伸展、呼吸正念、規律作息、睡前少用手機等，都是減緩失眠必須培養的習慣。中醫重視「身心平衡」，從每次衛教幫你復盤，從整體生活中調整，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

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