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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「箭竹筍炒肉絲」料理超簡單 不只下飯還有高纖維

2025/05/10 08:30

農業部邀請主廚分享「箭竹筍炒肉絲」料理方法，富含膳食纖維、水分與植物性蛋白質，美味營養又好上手；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部邀請主廚分享「箭竹筍炒肉絲」料理方法，富含膳食纖維、水分與植物性蛋白質，美味營養又好上手；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕箭竹筍正當季！這款台灣在地限定食材，富含膳食纖維、水分與植物性蛋白質，既美味又營養。農業部近日邀請主廚溫國智於臉書短片分享一道「箭竹筍炒肉絲」料理，結合香菇、蒜蓉、辣椒、蔥段等配料，再經爆香調味，簡單好上手，在家也能輕鬆做出香氣四溢的美味好料理。

箭竹筍高纖低熱量 飲控好幫手

農業部指出，箭竹筍不僅纖維含量高，幫助腸胃蠕動，其高水分、低熱量特性也相當適合控制體重與促進消化。加上含有適量蛋白質與礦物質，是餐桌上不可多得的健康食材。

箭竹筍口感清脆，與香菇、蒜蓉、辣椒、蔥段及五花肉絲搭配燜煮後，更能襯托出其鮮甜本味。透過醬油、辣豆瓣醬與米酒調味，鹹香微辣，非常下飯，是一道適合全家共享的家常菜餚。

箭竹筍不僅纖維含量高，幫助腸胃蠕動，其高水分、低熱量特性也相當適合控制體重與促進消化。還含有適量蛋白質與礦物質。（資料照）

箭竹筍不僅纖維含量高，幫助腸胃蠕動，其高水分、低熱量特性也相當適合控制體重與促進消化。還含有適量蛋白質與礦物質。（資料照）

簡單4步驟 端出健康美味

這道料理只需簡單4步：

1.先汆燙筍與香菇去苦，再爆香五花肉與辛香料。

2.鍋中加入適量油爆香爆香蒜蓉、辣椒、蔥段、五花肉絲，再加入醬油、辣豆瓣醬一起拌炒，接著加入米酒及適量的高湯。

3.再將箭竹筍及香菇絲放入一起拌炒。

4.最後加入糖、白胡椒粉調味後燒到醬汁濃稠入味即可。

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