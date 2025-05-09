健康網》仙丹或毒藥？食藥署說明類固醇是什麼

類固醇在臨床上使用已有60多年的歷史，在許多疾病的治療中扮演重要角色。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕類固醇因抗發炎效果顯著，被譽為「美國仙丹」，廣泛應用於過敏、免疫及發炎相關疾病。然而，長期或不當使用恐帶來副作用，引發民眾疑慮。食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師蘇柏名，為您說明類固醇到底是什麼？

類固醇在臨床上使用已有60多年的歷史，在許多疾病的治療中扮演重要角色。蘇柏名指出，類固醇的劑型多樣，包括吸入劑、口服藥、針劑、眼藥水及藥膏等。吸入劑可用於氣喘與鼻過敏；口服藥主要用於消炎止痛；針劑適用於急性過敏與自體免疫疾病；眼藥水可治療過敏性結膜炎；藥膏則常見於濕疹、異位性皮膚炎及口腔潰瘍等症狀使用。

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長期且大量類固醇才會有副作用

類固醇雖用途廣泛，但許多人對其可能產生的副作用，如水牛肩、月亮臉、高血壓、高血糖、骨質疏鬆等，時有疑慮。蘇柏名強調，通常類固醇使用超過３個月以上且一天服用多顆以上（端視醫師開立之單顆劑量多高，以Prednisolone成分為例，一天吃超過每公斤1毫克即是高劑量），符合「長期且大量」使用類固醇的要件，才可能增加副作用的風險。

類固醇的劑型。（圖取自安全週報）

類固醇這樣用好安心

蘇柏名在臨床上曾碰過有醫師為治療耳中風的患者，一天開立10顆類固醇，要連續吃一星期。雖然劑量大，但因服用時間短，其實不必過度擔心副作用；另外，像是治療兒童氣喘的吸入劑，因類固醇含量少，長期使用並不會導致副作用發生，只要用完藥嗽口，就可以避免口腔皮膚變薄而導致的感染風險。

此外，民眾在使用類固醇上也有些迷思，像是擦皮膚藥膏時，以為塗厚厚一層藥效比較好，其實這是錯誤的，事實上只要薄塗，皮膚吸收後看不到白白的藥膏即可。也有民眾擔心長期使用會對類固醇產生依賴性，得一輩子用藥，蘇柏名也表示，醫師會依照病情的變化，慢慢減少類固醇的用量，甚至停用，因此民眾不用過度擔心。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1025期

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