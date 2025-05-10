健康網》雞湯、滴雞精比一比 「它」低脂高蛋白適合減重族

學者指出，含有較多膠原蛋白與礦物質如鈣、磷、鉀與鎂，適合作為日常家庭保養或進補。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在選擇營養品時常混淆雞湯與滴雞精，兩者雖然同樣以雞為原料，實際上在製作方式、營養內容及適用族群都不同。營養學者洪泰雄指出，兩者各有優點，像是雞湯適合日常食補，滴雞精則像營養濃縮包，低脂高蛋白，適合術後、產後、體虛者及減重族群等。

滴雞精低脂高蛋白 雞湯膠原蛋白多

洪泰雄於臉書發文表示，傳統雞湯是以整隻雞加水熬煮，經過長時間燉煮後，骨頭、皮與肉會釋出油脂與膠原蛋白，湯頭濃郁。而滴雞精則不加一滴水，透過高溫高壓技術萃取雞隻精華，是完全無添加的濃縮精華，口感上較為濃烈，質地清澈。

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從營養角度來看，滴雞精的蛋白質含量高，且以小分子胺基酸為主，吸收速度快，熱量與脂肪含量也相對較低，特別適合減重族群或術後、產後營養補給；反之，雞湯則保有較多油脂與膽固醇，若未事先去油，長期大量攝取需注意心血管健康。不過，其含有較多膠原蛋白與礦物質如鈣、磷、鉀與鎂，適合作為日常家庭保養或進補。

學者提到，滴雞精像營養濃縮包，低脂高蛋白，適合術後、產後、體虛者及減重族群等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

依體質與需求聰明選擇

洪泰雄提到，對於一般家庭而言，雞湯溫潤可口，是常見的日常養生料理。術後、產後或體質虛弱者，則適合補充營養濃縮、易吸收的滴雞精。年長者若牙口不好、食慾差，也可透過滴雞精補充蛋白質，口感柔和的雞湯亦是好選擇。

他總結，雞湯像是家庭式的溫暖照護，適合日常飲用；滴雞精則是營養濃縮包，針對特別需求給予快速補充。根據個人健康狀況選擇適合的補養方式，才是維持健康的關鍵。

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