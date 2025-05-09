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健康網》更年期易怒心情差 醫曝用「它」舒緩潮熱抗焦慮

2025/05/09 15:00

醫師表示，據國外臨床研究，更年期不適可藉由精油芳香療法調理，尤其薄荷、檸檬精油效果顯著，可舒緩潮熱、減少焦慮；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，據國外臨床研究，更年期不適可藉由精油芳香療法調理，尤其薄荷、檸檬精油效果顯著，可舒緩潮熱、減少焦慮；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性進入更年期，生理、心理產生一連串變化，往往帶來許多不適。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，更年期女性體內雌激素逐漸下降，導致出現潮熱、失眠、關節疼痛、易怒焦慮等症狀。據國外1篇臨床研究，對此可藉由精油芳香療法調理，尤其薄荷、檸檬精油對於改善身心效果顯著，可舒緩潮熱、減少焦慮等，穩定心情又能緩解身體症候群。

嗅聞+按摩雙管齊下助調節

陳潔雯於臉書「療生活．陳潔雯醫師」發文指出，據統計，約有8成女性會出現更年期症候群，也讓許多女性感到困擾。另，根據2024年1篇國際學術期刊《Explore-The Journal of Science and Healing》的臨床研究，芳香療法精油可改善更年期不適。一般來說，精油是從植物的花朵、葉子、樹皮、根部等部位提取，製成揮發性的芳香油，具有獨特的香味和藥理作用，在更年期的調理上，可產生以下作用：

皮膚吸收+嗅覺傳導，影響神經系統與內分泌調節：精油中的活性成分能經由皮膚吸收，進入血液循環，進而調節神經傳導物質（如血清素、多巴胺），幫助穩定情緒、提升睡眠品質。嗅覺刺激可影響大腦邊緣系統（Limbic System），這是調節情緒、壓力與自律神經的關鍵區域，可減輕更年期的不適感。

按摩促進血液循環與神經調節：按摩可舒緩肌肉張力、降低交感神經興奮，讓身體從「緊張模式」轉為「放鬆模式」，減少焦慮與睡眠障礙，還能促進血液循環，緩解手腳冰冷、關節僵硬，並幫助調節體溫，減少潮熱發作的頻率。

醫師說，精油中的活性成分可經由皮膚吸收，進而調節神經傳導物質；按摩則可舒緩肌肉張力，均有助更年期穩定情緒、提升睡眠品質；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，精油中的活性成分可經由皮膚吸收，進而調節神經傳導物質；按摩則可舒緩肌肉張力，均有助更年期穩定情緒、提升睡眠品質；情境照。（圖取自freepik）

薄荷、檸檬2精油功效佳

陳潔雯說，這篇最新研究也指出，薄荷精油在舒緩身體不適方面效果佳，例如：可減少潮熱、緩解關節不適，同時也有助於改善更年期常見的陰道乾燥、搔癢等問題。檸檬精油則對心理層面的影響顯著，有助減少焦慮、憂鬱和易怒等情緒波動，讓心情更加穩定。研究中並建議使用1.5%濃度的甜杏仁油來稀釋精油，也就是在10毫升的甜杏仁油中加入3滴精油，此比例可讓按摩過程更加舒適，也更適合長期使用。

按摩搭配腹式呼吸好吸收

此外，陳潔雯分享2個促進吸收的精油按摩方式：

1.塗抹於手臂、肩頸或太陽穴：在這些部位以畫圈的方式進行5-10分鐘按摩，有助吸收並促進循環。提醒敏感肌膚者，使用前可先在手腕內側做皮膚測試，確保無過敏反應再使用。

2.搭配深呼吸：按摩過程中可進行緩慢且深長的腹式呼吸，讓精油香氣透過嗅覺傳遞到大腦，影響神經系統，幫助放鬆身心。

陳潔雯強調，更年期並不可怕，只要提前做好準備，用正確的方法進行自我照護，舒緩身體不適，一樣可以讓生命活出品質、更年期活得精彩！

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