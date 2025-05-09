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白沙屯媽祖進香逾30萬香燈腳 醫師：注意排尿、別假補水

2025/05/09 14:33

白沙屯媽祖進香逾30萬香燈腳參與，謝昆霖醫師提醒民眾，注意補水及排尿，補水應以白開水為主，不要憋尿。（記者劉婉君攝）

白沙屯媽祖進香逾30萬香燈腳參與，謝昆霖醫師提醒民眾，注意補水及排尿，補水應以白開水為主，不要憋尿。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕白沙屯媽祖進香，逾30萬香燈腳跟隨。而天氣炎熱，民眾長時間行走，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖提醒，香燈腳追隨「粉紅超跑」要注意補水及排尿3重點，避免「假補水」。

謝昆霖表示，白沙屯媽祖進香路線事先沒有確定，沿途不一定有設置廁所點，有些民眾可能會憋尿，或是擔心跑廁所而不敢喝太多水，但在大太陽底下長時間行走，常會揮汗如雨，最讓人擔心的不是走不動，而是忍太久、喝太快、甚至乾脆不喝。

謝昆霖提醒，「膀胱不是神轎，不能扛一整天」，一定要記得補水，避免中暑或是造成泌尿感染。同時提出補水及排尿3重點：

重點1、少量多次補水：每1至1個半小時補充150至250亳升的水，如果流汗較多，可做調整，但也不要一次豪灌500亳升，導致膀胱壓力飆升，尿意急，尤其有攝護腺肥大的男性更要注意。

重點2、避免「假補水」：補水要以白開水為主，或是低糖稀釋型電解質飲。避免手搖飲、咖啡、提神飲料等，這些都是利尿高手，會讓水分更快流失，少量補充可以，但全程以此補水就不好。

重點3、憋尿會出事：憋尿容易造成排尿問題或泌尿道感染，如果路途中有尿意，就要盡量排尿，不要硬撐；經過有廁所的地方就要好好利用。

謝昆霖表示，求媽祖保佑平安，也要顧到自己的膀胱及健康，預防勝於治療，服裝上則以舒適、通風的輕便服裝為宜，避免穿著牛仔褲。如果排尿不舒服、下腹部疼痛、排尿習慣改變等，應提早就醫。

白沙屯媽祖進香之路在相隔41年，終於再次進入和美，和美人狂奔迎接媽祖。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

白沙屯媽祖進香之路在相隔41年，終於再次進入和美，和美人狂奔迎接媽祖。（取自白沙屯拱天宮直播畫面）

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