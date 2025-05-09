早產兒快速通道 彰基送母親節大禮！揮別「推保溫箱奔跑」

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在母親節前夕，彰化基督教醫院送上母親節的大禮，為爭取「早產兒黃金一小時」，將手術室、產房與新生兒加護病房（NICU）設置於同一樓層，當新生兒出生後需要緊急即時醫療，就不必再花費跨棟或是上下樓層轉送的時間，也向「推保溫箱奔跑」說再見！

彰基表示，在少子化的年代，每個新生寶寶都非常珍貴，也應該獲得最好的照顧，根據國健署的統計資料，近1、2年來的早產兒，都佔新生兒約10.88％，其中，極低出生體重兒達1.07％，大部分一出生就要送進新生兒加護病房接受治療，而早產兒一出生的第一個小時是關鍵時刻，如能即時處置，就可以顯著降低低體溫、低血糖、腦內出血（IVH）等併發症風險。

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因此，彰基今年特別打造「早產兒快速通道」，整合總院醫學中心和兒童醫院，也就是把手術室、產房與新生兒加護病房（NICU）設置於同一樓層，爭取黃金一小時。由於這牽涉到硬體空間的調整。彰基總院長陳穆寬強調，這不只是硬體的調整，更代表制度的前進。

有彰基醫師得知這項改革後表示，14年前的母親節，老婆才剛生下雙胞胎，小寶寶在3樓手術室出生後，小兒科醫師緊急送到4樓新生兒加護病房，短短的路途，對家屬來說卻是心跳加速的馬拉松，如今彰基有了「早產兒快速通道」，讓所有新生兒更有保障，也是給全天下媽媽最好的禮物。

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

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