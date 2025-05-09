自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

早產兒快速通道 彰基送母親節大禮！揮別「推保溫箱奔跑」

2025/05/09 13:22

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在母親節前夕，彰化基督教醫院送上母親節的大禮，為爭取「早產兒黃金一小時」，將手術室、產房與新生兒加護病房（NICU）設置於同一樓層，當新生兒出生後需要緊急即時醫療，就不必再花費跨棟或是上下樓層轉送的時間，也向「推保溫箱奔跑」說再見！

彰基表示，在少子化的年代，每個新生寶寶都非常珍貴，也應該獲得最好的照顧，根據國健署的統計資料，近1、2年來的早產兒，都佔新生兒約10.88％，其中，極低出生體重兒達1.07％，大部分一出生就要送進新生兒加護病房接受治療，而早產兒一出生的第一個小時是關鍵時刻，如能即時處置，就可以顯著降低低體溫、低血糖、腦內出血（IVH）等併發症風險。

因此，彰基今年特別打造「早產兒快速通道」，整合總院醫學中心和兒童醫院，也就是把手術室、產房與新生兒加護病房（NICU）設置於同一樓層，爭取黃金一小時。由於這牽涉到硬體空間的調整。彰基總院長陳穆寬強調，這不只是硬體的調整，更代表制度的前進。

有彰基醫師得知這項改革後表示，14年前的母親節，老婆才剛生下雙胞胎，小寶寶在3樓手術室出生後，小兒科醫師緊急送到4樓新生兒加護病房，短短的路途，對家屬來說卻是心跳加速的馬拉松，如今彰基有了「早產兒快速通道」，讓所有新生兒更有保障，也是給全天下媽媽最好的禮物。

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

彰基打造早產兒快速通道，爭取早產兒一出生的黃金第一個小時。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中