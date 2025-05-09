4歲還不會說話恐非大雞慢啼 發展遲緩把握6歲前早療

聯合國世界衛生組織估計，發展遲緩兒童的發生率約為6-8%，若能及早發現、治療，部分可趕上正常同齡幼童。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕男童「慢慢」4歲時還不會說一句完整的話，只會發出別人聽不懂的聲音，走路也常跌倒，拿東西很容易掉。家人原以為是「大雞慢啼」，但幼稚園的老師建議慢慢的媽媽帶他到醫院評估並接受早期療育，經過1年的療育後，慢慢已經可以說「我要吃飯」的簡單句子，動作協調性也有明顯的進步。

高雄市立凱旋醫院兒童青少年精神科醫師陳冠旭表示，發展遲緩是指未滿6歲的兒童，在器官功能、感官知覺、動作平衡、語言溝通、認知學習、社會心理、情緒等發展上有障礙或異常。常見的遲緩類型，有動作發展遲緩、語言溝通發展遲緩、認知發展遲緩、社會適應發展遲緩、情緒心理發展遲緩、全面性發展遲緩等。

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陳冠旭說，造成發展遲緩的原因有半數以上不明，已知的原因包括「產前因素」如遺傳、染色體基因異常、先天疾病及環境等因素；「週產期因素」如早產、缺氧、黃膽及感染等；「產後因素」如生理疾病、意外傷害、營養及社會環境、教養方式等。

據聯合國世界衛生組織的估計，發展遲緩兒童的發生率約為6-8%，若能及早發現、及早治療，部分可趕上正常同齡幼童，有些雖不能趕上，但可減少障礙程度。早期療育可以減少社會成本，也減少未來醫療、教育及機構成本，有專家學者認為3歲以前作早期療育1年的功效是3歲以後10倍的功效，故療育愈早愈好，尤其要把握0至6歲的重要療育期。

發展遲緩幼童的療育服務，是跨專業領域的合作，需結合家長、小兒科醫師、兒童心智科醫師、臨床心理師、物理／職能／語言治療師、特教老師、社工師等各專業人員的共同努力，而療育的課程包括行為療法、感覺統合療法、藝術治療、音樂治療、認知治療及結構性教學等。凱旋醫院即設有早期療育日間病房及完善幼兒感覺統合訓練設施，並有專門社工協助及整合發展遲緩兒家庭的資源及補助。

陳冠旭指出，要早期發現幼童是否有發展遲緩，6歲以下的幼兒童可配合兒童健康手冊至醫院定期做健康檢查，此外幼稚園、托兒所、保母等相關照顧者也應常注意幼童是否比其他同齡的孩子發展慢，如對外界的刺激沒有反應、到1歲了還不會爬、2歲還不會模仿說單字等，就建議前往醫院評估、治療。

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